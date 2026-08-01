2 августа — Ильин день: история, традиции и что нельзя делать

2 августа — Ильин день: история, традиции и что нельзя делать

В начале последнего летнего месяца восточные славяне традиционно отмечают один из самых почитаемых и богатых на поверья праздников народного календаря. Этот день символизирует рубеж между жарким летом и приближающейся осенней прохладой, поворот природы к увяданию и завершение активного цикла сельскохозяйственных работ. 2 августа в народе прозвали Ильин день. Изучим традиции праздника и древние обычаи, разберемся, почему этот праздник так почитаем и какие строгие запреты с ним связаны.

Кто такой пророк Илия и почему его день так почитают

Святой пророк Илия — один из самых почитаемых ветхозаветных праведников, живший в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. Он вошел в историю своей бескомпромиссной защитой истинной веры и борьбой против языческого культа Ваала.

День памяти пророка Ильи верующие справляют 2 августа.

В славянской народной традиции ветхозаветный праведник занял особое место, впитав в себя черты древнего языческого бога-громовержца Перуна. Так что история его праздника, Ильина дня, уходит корнями в глубокую древность, сочетая христианские догматы с архаичными верованиями.

Пророк Илия считался грозным, но справедливым владыкой небесных стихий, грозы, молнии и дождей. Крестьяне верили, что святой мчится по небесному своду на огненной колеснице, выбивая копытами своих коней громовые раскаты и разя стрелами-молниями нечистую силу.

Верующие идут по понтонному мосту через Москву-реку во время XIV Елисаветинского крестного хода в Московской области. Елисаветинский крестный ход проходит традиционно от храма Ильи-пророка Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Первый христианский храм в Киеве, построенный еще до официального крещения Руси при княгине Ольге, был посвящен именно Илии-пророку. Земледельцы искренне верили, что от его благорасположения зависит сохранность урожая: пророк мог подарить дарующий жизнь проливной дождь в засуху или, напротив, уничтожить посевы градом за грехи и непочтительность.

Ветхозаветные предания гармонично адаптировались к хозяйственному укладу крестьян. Повелитель гроз воспринимался не только как строгий судья, но и как защитник бедных, покровитель урожая и хранитель порядка.

Традиции: братчина, крестный ход и общая трапеза

Традиции и обряды 2 августа были немыслимы без коллективного пира. В сельских общинах устраивались масштабные посиделки, на которые собирались жители нескольких соседних деревень. Братчина и застолье в Ильин день объединяли всю округу, укрепляя общинные связи и помогая разрешать давние споры между соседями.

Кстати, а что такое братчина? Это особое праздничное застолье (Ильин день, разумеется, не единственный праздник, когда его устраивали). Подобный общинный пир на Руси устраивали обязательно в складчину, это его основная характеристика. В Ильин день, например, в складчину покупали барана или бычка, резали его и готовили на всю округу.

Перед началом праздничного пиршества в храмах совершались торжественные литургии и крестные ходы к местным водоемам или на поля. Верующие молились о даровании хорошей погоды для уборки зерна и защите от пожаров. После богослужения жители собирались за общим столом, где подавались традиционные кушанья. Пиры сопровождались песнями, водились хороводы, а молодежь устраивала состязания в силе и ловкости, радуясь изобилию зреющего урожая. Считалось большим грехом отказать в угощении страннику или нищему — их специально приглашали к столу. В знак почитания пророка к праздничному столу также приносили мед, горох и свежую рожь.

Традиции Ильина дня Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что нельзя делать в Ильин день: домашние питомцы в доме, купание в водоемах

Народные поверья накладывали строгие табу на поведение людей в Ильин день. Давайте разберемся, что нельзя делать.

В этот день категорически запрещалось работать в поле и огороде, выгонять скот на пастбище и заниматься тяжелым физическим трудом. Предки верили, что за непослушание Илья-громовержец может поразить человека молнией или испепелить весь его урожай.

Отдельный суровый запрет касался домашних животных: кошек и собак не впускали в дом. В народе верили, что в них от гнева пророка пытается укрыться нечистая сила, способная притянуть к жилищу удар молнии.

Также нельзя было ссориться, сквернословить, пренебрегать молитвой и отказывать в помощи нуждающимся. Старикам и вовсе не рекомендовали смотреться в зеркало, чтобы не навлечь беду.

Начиная с двух часов ночи 2 августа погружение в реку или озеро считалось крайне опасным для здоровья и жизни. По народным представлениям, вода теряла свое летнее тепло и заселялась русалками и водяными, способными затянуть купальщика на самое дно. Ходить в лес за грибами и ягодами, охотиться или рыбачить тоже не следовало. Природа в этот день считались обителью злых духов.

Что нельзя делать в Ильин день? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Почему после 2 августа прекращали купаться

Почему после 2 августа прекращали купаться? На этот счет есть несколько объяснений. Во-первых, считалось, что в Ильин день вода становится холодной. В народе говорили: «Олень рога в воду опустил — солнце остудил», «С Ильи ночь длинна, а вода холодна», «Илья бросил в воду ледяшок». С физиологической точки зрения этот запрет имеет вполне рациональное объяснение: в начале августа ночи становятся длинными и холодными, из-за чего вода в неглубоких водоемах быстро остывает и начинает цвести.

Главная причина запрета, по поверьям предков, кроется в том, что после Ильина дня в водоемах активизировалась нечистая сила — русалки и водяные. Считалось, что они могут увлечь купающегося на самое дно. Воду в это время называли «оскверненной», а само купание считалось смертельно опасным. В народе говорили: «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается». Этот запрет был настолько силен, что его соблюдали практически повсеместно.

Народные приметы: гром, дождь и переход от лета к осени

Ильин день был главным погодным ориентиром во второй половине лета. Неудивительно, что народные приметы Ильина дня подсказывали нашим предкам успех будущего урожая и погоду на ближайшие месяцы.

Если в праздник шел дождь, это считалось благословением небес: ильинская вода обладала целебной силой, ею умывались для защиты от сглаза и болезней. С другой стороны, сильные грозовые раскаты указывали на продолжительную непогоду.

Если до полудня было солнечно, то лето еще продлится, а если после — жди скорых холодов.

Если пауки начинали активно плести паутину, а комары исчезали, значит, близкие заморозки уже не за горами.

Изучая многочисленные народные приметы, можно понять, что Ильин день не зря называют главной климатической точкой лета. До полудня на улице еще царит летнее знойное тепло, а после обеда ощущается настоящая осенняя прохлада. «До Ильина дня — лето, после Ильина — осень», — говорили в народе

Погодные приметы 2 августа Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Освящение семян и застолье с бараниной и лепешками

Важной частью праздничного дня являлся обряд освящения свежего урожая зерна. Крестьяне выпекали первый хлеб из муки нового помола и приносили его в церковь для благословения. Эти свежие хлебные лепешки делились между всеми членами семьи и раздавались нищим, чтобы в доме весь год сохранялся достаток и сытость.

Первые колосья, скошенные на Ильин день, по традиции несли в дом и бережно ставили за иконы в красный угол. Этот оберег хранили весь год, веря, что он приносит в семью достаток, благополучие и богатый урожай на следующий сезон.

Традиции 2 августа, Ильина дня, включали приготовление ритуальных мясных блюд. Главным угощением праздничного стола служила запеченная баранина или бычина, жертвенный забой которых совершался всем селом. Обязательным угощением были пресные лепешки или караваи из муки нового урожая. Все это запивали медовым напитком или пивом. Смысл этого действа был в благодарности небесам за хлеб насущный и в задабривании пророка, чтобы он был милостив в наступающем году.

Торжество подчеркивало переход от периода ожидания урожая к периоду его активного сбора и использования.

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