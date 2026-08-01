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01 августа 2026 в 13:03

Раскрыта судьба моряков потопленного ВСУ судна «Янина» в Черном море

Все 17 членов экипажа судна «Янина» спасены после атаки в Черном море

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Все 17 членов экипажа торгового судна «Янина» были спасены после атаки ВСУ в Черном море, сообщили в транспортной группе FESCO. По данным компании, находившиеся на борту моряки не пострадали. После атаки экипаж был эвакуирован, всем членам команды оказали необходимую помощь.

Транспортная группа Fesco сообщает, что в ночь на 1 августа в акватории Черного моря в результате атаки морских дронов ВСУ затонуло торговое судно «Янина». Все 17 членов экипажа спасены, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что теплоход «Янина», принадлежащий входящей в структуру Росатома транспортной группе FESCO, затонул в Черном море после атаки морских дронов ВСУ. Судно получило критические повреждения в результате ночной атаки и ушло под воду. Инцидент произошел в 130 морских милях (около 240 километров) от Новороссийска.

Между тем китайское судно спасло 39 моряков с затонувшего вьетнамского судна KHOI NGUYEN 18 в Южно-Китайском море. Всего на борту находились 62 человека. Еще 23 моряка числятся пропавшими без вести, их поиски продолжают спасательные службы.

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Черное море
атаки ВСУ
теплоходы
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