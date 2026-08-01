Врачи не спасли выдающегося футболиста после жуткого ДТП

В Аргентине 20-летний футболист клуба «Атлетико-и-Сосьедаль Архентинос-дель-Норте» Сантьяго Николас Корацца из Хенераль-Рока погиб в дорожной аварии, сообщает Qué Pasa Salta. Инцидент случился 26 июля неподалеку от города Сервантес, когда автомобиль под управлением спортсмена врезался в опору на высокой скорости. Молодого человека выбросило из салона.

Госпитализация оказалась безрезультатной — врачи не смогли сохранить ему жизнь. Корацца являлся воспитанником «Депортиво Рока» и признавался одним из многообещающих дарований провинции Рио-Негро. Родным и близким погибшего направили соболезнования от структур, в которых юноша проходил подготовку и выступал, а также от партнеров по команде.

Ранее пресс-службе ПБК ЦСКА сообщили о кончине Ивана Едешко — олимпийского чемпиона 1972 года, выступавшего за сборную СССР по баскетболу. Легендарному баскетболисту был 81 год. Его знаменитая передача на Александра Белова в финальном матче против США (51:50) на Играх в Мюнхене навсегда осталась в истории спорта.