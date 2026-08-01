Освобождение Любицкого позволило ВС РФ расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, сообщило Минобороны РФ в МАКС. Оно открывает путь для продвижения в Запорожской области.
Освобождение Любицкого позволило подразделениям группировки «Восток» расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, — говорится в сообщении.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области. Отмечалось, что это стало возможным благодаря продвижению войск.
До этого сообщалось, что ВСУ потеряли до 3 млн человек с начала специальной военной операции. В эти цифры также включены тяжелораненые.
Также сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин заявил, что постоянное перемещение бойцов разных подразделений и проблемы со снабжением привели к хаосу на позициях ВСУ. На позициях постоянно находились военнослужащие из разных бригад.