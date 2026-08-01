Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 14:11

Названо значение освобождения села в Запорожской области

МО РФ: освобождение Любицкого позволило расширить плацдарм на реке Верхняя Терса

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Освобождение Любицкого позволило ВС РФ расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, сообщило Минобороны РФ в МАКС. Оно открывает путь для продвижения в Запорожской области.

Освобождение Любицкого позволило подразделениям группировки «Восток» расширить плацдарм на восточном берегу реки Верхняя Терса, что создает условия для дальнейшего продвижения в Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области. Отмечалось, что это стало возможным благодаря продвижению войск.

До этого сообщалось, что ВСУ потеряли до 3 млн человек с начала специальной военной операции. В эти цифры также включены тяжелораненые.

Также сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин заявил, что постоянное перемещение бойцов разных подразделений и проблемы со снабжением привели к хаосу на позициях ВСУ. На позициях постоянно находились военнослужащие из разных бригад.

Власть
Россия
восток
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два трамвая столкнулись в российском городе
Историк раскрыл роль Литвы в уничтожении евреев во время Холокоста
СК возбудил дело после стрельбы по несовершеннолетним в Калуге
ВСУ жестоко расправились с пенсионеркой в российском городе
Тело убитой в Сербии 27-летней россиянки привезут в Россию для кремации
Названо значение освобождения села в Запорожской области
Следком РФ предупредил подростков о последствиях легкого заработка в Сети
В США раскрыли, кто не дал передать Украине западные системы ПВО
Самозанятые в России смогут выходить на оплачиваемые больничные
Военэксперт не исключил попыток ВСУ атаковать приграничный регион
Наступление ВС РФ на Харьков 1 августа: войска «варятся» в котле, прорыв
Поезд протаранил легковушку на переезде в Ульяновской области
Фура разлетелась на куски от мощнейшего взрыва и попала на видео
Адвокат раскрыл, чем рискует Лерчек
Россиянина наказали за съемку атаки БПЛА на склады Wildberries
В США хотят прекращения авантюры Трампа в Иране
Магнитные бури сегодня, 1 августа: что завтра, головная боль, давление
Три вагона с углем сошли с рельсов на железной дороге в Приамурье
Лерчек захотела отменить приговор по делу о валютных операциях
Больше 6000 БПЛА за месяц: как атаковали Москву в июле, разорение ВСУ
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.