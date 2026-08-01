Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 14:33

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 1 августа: цены начали снижаться?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бензин и дизтопливо вновь появились в свободной продаже на АЗС в Севастополе. Какова ситуация в Крыму на 1 августа, где есть горючее, снижаются ли цены на топливо?

Какова ситуация с бензином в Севастополе 1 августа, где работают АЗС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что 1 августа бензин появился в свободной продаже на 16 заправках сети «АТАН».

В продаже по Севастополю и в пригородах (Гончарное, Балаклава, Инкерман) есть бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra и АИ-100. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину, а заправка в канистры запрещена. Ранее Развожаев указал, что в Севастополе свободно продается дизтопливо марки New Power с лимитом в 40 литров.

По QR-кодам продолжают отпускаться АИ-92 (до 20 л), АИ-95 (до 20 л) и ДТ (до 20 л). Кроме того, одна из заправок в городе выдает пропан-бутан с лимитом до 40 л.

По данным на 14:00, карта доступности топлива на заправках Севастополя показывает, что в хорошем количестве есть запасы ДТ. Бензин АИ-92 есть в хороших количествах в центре города, Инкермане и Первомайском, однако его доступность снижается на юге и севере Севастополя, а также в Гончарном. Аналогичная ситуация с АИ-95 (по QR-кодам) и АИ-95+ (в свободной продаже): запасы в городе есть, однако они снижаются, а в пригородах бензина этой марки уже нет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с топливом в Крыму 1 августа, какая есть информация

Глава Крыма Сергей Аксенов не делал заявлений по поводу доступности топлива в республике 1 августа. Свежих данных по заправках нет; Минтопэнерго Крыма публикует данные за 30 июля.

На 30 июля заправиться в Крыму можно было на более чем 70 АЗС. Больше всего завезли АИ-95, который был на 71 заправке, дизель был в наличии на 68 АЗС полуострова. Хуже ситуация с АИ-92 — согласно данным Минтопэнерго, его нет на заправках во многих населенных пунктах.

  • Больше всего заправок работает в Симферополе, 16 АЗС, но лишь на трех из них доступен АИ-92.
  • В Саках и Сакском районе работает девять заправок, на четырех из них есть АИ-92.
  • В Красногвардейском работает восемь АЗС, из которых две отпускают бензин АИ-92.
  • В Евпатории лишь на одной АЗС из шести работающих есть АИ-92.
  • В Феодосии работают пять АЗС, на трех из них есть АИ-92.
  • В Джанкое работают четыре АЗС, на одной есть АИ-92.
  • В Ленино на двух из трех работающих АЗС есть АИ-92.
  • В Белогорске и Белогорском районе только на одной из трех работающих АЗС есть АИ-92.
  • В Керчи (работают три АЗС), Красноперекопске (работают три АЗС), Советском (работают три АЗС), Ялте (две АЗС), Бахчисарае (две АЗС), Раздольном (две АЗС), Нижнегорском (две АЗС), Кировском (две АЗС) бензина более дешевой марки нет совсем.

Какие сейчас цены на бензин и дизтопливо в Крыму и Севастополе, данные Росстата

28 июля Росстат опубликовал данные по изменению потребительских цен на нефтепродукты в России, в том числе в Крыму и Севастополе.

По данным Росстата, в Севастополе к концу июля наблюдается небольшое снижение цен на бензин: средняя цена АИ-92 составила 190,75 руб. за литр (снижение на 1,26%); АИ-95 стоит 214,93 руб./л (снижение на 2,64%), АИ-100 стоит 282,04 руб./л (снижение на 1,7%). Однако дизтопливо подорожало до 214,70 руб./л (на 0,5%).

В Республике Крым, между тем снизилась цена на дизтопливо, но подорожал бензин АИ-92, который вырос в цене до 192,13 руб./л (0,7%). АИ-95 подешевел до 235,35 руб./л (на 0,27%), АИ-100 подешевел до 338,96 руб./л (на 0,7%). Дизтопливо снизилось в цене до 218,5 руб./л (на 0,9%).

Читайте также:

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 31 июля: где можно заправиться

Россия оставила ВСУ без «Фламинго» и «Лютых»: удары по Украине 1 августа

Картельный сговор АЗС? ФАС нашла причину роста цен на топливо в России

Регионы
Крым
Севастополь
цены на бензин
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Таиланда пообещал самое суровое наказание для убийц россиян
Ребенок и взрослый погибли в ДТП под Самарой
Зрители раскритиковали организацию концерта Билана в Москве
Литва собралась вручить России ноту протеста из-за посольства в Киеве
Психиатр объяснил резкий уход Моргенштерна в религию
Легендарный альпинист погиб из-за схода лавины в Пакистане
Скончался бывший генеральный секретарь ОПЕК Ортиса
Два мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки ВСУ
Совфед уточнил, какая процедура полагается бесплатно вдовам ветеранов СВО
Появились жуткие подробности убийства петербургской модели
Операторы назвали причину резкого спроса на премиум-туры в Египет
Синоптик рассказал, ждать ли москвичам жары в августе
Украинский военнослужащий покончил с собой в военкомате
Юрист ответил, можно ли пить пиво на пляже
Самое масштабное ретроралли в России: кадры финала Кубка Москвы на ВДНХ
Теплоход Росатома затонул после атаки ВСУ: что известно, есть ли жертвы
Боец ВС России рассказал, как ВСУ превратили Херсон в военный полигон
УЕФА отвернулся от Инфантино и объявил бойкот турнирам ФИФА
Названа причина, почему финны готовятся к войне с Россией
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 1 августа: цены начали снижаться?
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания
Общество

Истерика после приговора: главарь банды убийц аниматоров требует оправдания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.