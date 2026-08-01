Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 1 августа: цены начали снижаться?

Бензин и дизтопливо вновь появились в свободной продаже на АЗС в Севастополе. Какова ситуация в Крыму на 1 августа, где есть горючее, снижаются ли цены на топливо?

Какова ситуация с бензином в Севастополе 1 августа, где работают АЗС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что 1 августа бензин появился в свободной продаже на 16 заправках сети «АТАН».

В продаже по Севастополю и в пригородах (Гончарное, Балаклава, Инкерман) есть бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra и АИ-100. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину, а заправка в канистры запрещена. Ранее Развожаев указал, что в Севастополе свободно продается дизтопливо марки New Power с лимитом в 40 литров.

По QR-кодам продолжают отпускаться АИ-92 (до 20 л), АИ-95 (до 20 л) и ДТ (до 20 л). Кроме того, одна из заправок в городе выдает пропан-бутан с лимитом до 40 л.

По данным на 14:00, карта доступности топлива на заправках Севастополя показывает, что в хорошем количестве есть запасы ДТ. Бензин АИ-92 есть в хороших количествах в центре города, Инкермане и Первомайском, однако его доступность снижается на юге и севере Севастополя, а также в Гончарном. Аналогичная ситуация с АИ-95 (по QR-кодам) и АИ-95+ (в свободной продаже): запасы в городе есть, однако они снижаются, а в пригородах бензина этой марки уже нет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с топливом в Крыму 1 августа, какая есть информация

Глава Крыма Сергей Аксенов не делал заявлений по поводу доступности топлива в республике 1 августа. Свежих данных по заправках нет; Минтопэнерго Крыма публикует данные за 30 июля.

На 30 июля заправиться в Крыму можно было на более чем 70 АЗС. Больше всего завезли АИ-95, который был на 71 заправке, дизель был в наличии на 68 АЗС полуострова. Хуже ситуация с АИ-92 — согласно данным Минтопэнерго, его нет на заправках во многих населенных пунктах.

Больше всего заправок работает в Симферополе, 16 АЗС, но лишь на трех из них доступен АИ-92.

В Саках и Сакском районе работает девять заправок, на четырех из них есть АИ-92.

В Красногвардейском работает восемь АЗС, из которых две отпускают бензин АИ-92.

В Евпатории лишь на одной АЗС из шести работающих есть АИ-92.

В Феодосии работают пять АЗС, на трех из них есть АИ-92.

В Джанкое работают четыре АЗС, на одной есть АИ-92.

В Ленино на двух из трех работающих АЗС есть АИ-92.

В Белогорске и Белогорском районе только на одной из трех работающих АЗС есть АИ-92.

В Керчи (работают три АЗС), Красноперекопске (работают три АЗС), Советском (работают три АЗС), Ялте (две АЗС), Бахчисарае (две АЗС), Раздольном (две АЗС), Нижнегорском (две АЗС), Кировском (две АЗС) бензина более дешевой марки нет совсем.

Какие сейчас цены на бензин и дизтопливо в Крыму и Севастополе, данные Росстата

28 июля Росстат опубликовал данные по изменению потребительских цен на нефтепродукты в России, в том числе в Крыму и Севастополе.

По данным Росстата, в Севастополе к концу июля наблюдается небольшое снижение цен на бензин: средняя цена АИ-92 составила 190,75 руб. за литр (снижение на 1,26%); АИ-95 стоит 214,93 руб./л (снижение на 2,64%), АИ-100 стоит 282,04 руб./л (снижение на 1,7%). Однако дизтопливо подорожало до 214,70 руб./л (на 0,5%).

В Республике Крым, между тем снизилась цена на дизтопливо, но подорожал бензин АИ-92, который вырос в цене до 192,13 руб./л (0,7%). АИ-95 подешевел до 235,35 руб./л (на 0,27%), АИ-100 подешевел до 338,96 руб./л (на 0,7%). Дизтопливо снизилось в цене до 218,5 руб./л (на 0,9%).

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