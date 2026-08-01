Психиатр объяснил резкий уход Моргенштерна в религию

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внезапно ушел в религию ради привлечения внимания, таким мнением с NEWS.ru поделился психиатр Василий Шуров. По его словам, артист готов на все для поддержания интереса к своей персоне.

Сейчас Моргенштерн эксплуатирует хасидскую тему и на этой почве привлекает к себе внимание. Человек ради хайпа и внимания к себе готов на все. Я думаю, что у него истерический, демонстративный тип личности. Вначале он делал заимствования у южноамериканских рэперов, рассказывал об употреблении наркотиков, занимался крайним эпатажем. Когда эти действия привели к жестким последствиям и запрету в России, из Дубая он еле ноги унес и начал нести финансовые потери. Не стоит обольщаться по поводу его религиозности: завтра повестка поменяется, и вся эта религиозность пройдет в один день, — сказал Шуров.

Ранее Моргенштерн начал молиться на иврите на концертах в Израиле. Так, во время недавнего выступления в Хайфе артист заявил о своей симпатии к Израилю и спел религиозную песню. Кроме того, как заметили очевидцы, артист был более строго одет, в частности, на нем был цицит.