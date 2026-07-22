Осудивший СВО рэпер Slimus купил дорогую квартиру в США Осудивший СВО рэпер Slimus перебрался в США и купил квартиру за 50 млн рублей

Рэпер Slimus (бывший участник группы Centr, настоящее имя — Вадим Мотылев) купил в США квартиру оценочной стоимостью $642,3 тыс (50,4 млн рублей), сообщает Telegram-канал Baza. Она расположена в жилом комплексе The Atrium at Aventura в Майами.

Отмечается, что жилье куплено в ипотеку. Оно оформлено на рэпера и его супругу. Ежегодный налог, не считая выплат по кредиту и страховки, составляет 10,8 тыс (около 866 тыс. рублей).

Ранее в 2022 году Slimus осудил специальную военную операцию и покинул Россию. В 2024 году он предпринял попытку вернуться на отечественную сцену, однако активисты обнаружили в его текстах критику СВО и оскорбления в адрес православной церкви.

Ранее музыкальный продюсер, лидер группы «Земляне» Владимир Киселев сообщил, что российские артисты Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Елена Север, Юлия Барановская и другие едут в зону СВО, выступают в госпиталях и помогают военнослужащим. Он добавил, что так поступают далеко не все артисты, включая народных, многие до сих пор не заявили свою гражданскую позицию.