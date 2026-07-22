Продюсер Владимир Киселев назвал артистов, которые помогают СВО

Российские артисты Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Елена Север, Юлия Барановская и другие едут в зону СВО, выступают в госпиталях и помогают военнослужащим, сказал NEWS.ru музыкальный продюсер, лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. Он добавил, что так поступают далеко не все артисты, включая народных, многие до сих пор не заявили свою гражданскую позицию.

Вот Гриша Лепс, например, берет машину и гуманитарный груз — едет [на фронт]. И Ира Дубцова, и много других наших артистов сами приезжают. Для меня предмет гордости, что едут мои дети, моя супруга Елена Север, наша группа «Земляне», — сказал Киселев.

Среди тех, кто помогает фронту, продюсер назвал своих сыновей — Владимира и Юрия, жену Елену, а также группу «Санкт-Петербург», Александра Маршала, Дениса Майданова, Романа Архипова, Машу Вебер, Анну Семенович.

Мы делаем это пятый год. Конечно, мы бы хотели, чтобы [СВО] давно закончилась. Но пока спецоперация продолжается, будем ездить. Недавно, скажем, мы провели мероприятие в Херсонесе. Вы бы видели глаза людей, они плакали: «Вы нас только не оставляйте, с нами будьте!» А те, кто туда не приезжает, бог им судья. Когда все закончится, они, возможно, будут говорить, что «тоже там были», — сказал музыкант.

Ранее Киселев, сказал, что уже через два-три года популярность певца Вани Дмитриенко пойдет на спад и зрители о нем забудут. Он добавил, что те, кто быстро добиваются успеха, так же стремительно уходят со сцены, потому что имя, по мнению продюсера, нужно «выстрадать».