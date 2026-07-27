Счастливая Долина, Киркоров: самые яркие фото звезд с фестиваля в Завидово

Певцы Филипп Киркоров и Марго на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово

На главной сцене набережной курорта Завидово в Тверской области прошел фестиваль «Звезды Русского Радио в Завидово». На мероприятии выступили Филипп Киркоров, Лариса Долина, Елка, Ираклий Пирцхалава и многие другие популярные исполнители.

В беседе с журналистами артисты не только делились планами на оставшийся месяц лета, но и прокомментировали громкие скандалы. Так, певица Лариса Долина заявила, что не планирует возвращать себе бывшую квартиру в Хамовниках, которую новая владелица Полина Лурье уже выставила на продажу. Долина, по ее словам, «перевернула эту страницу жизни» и поселилась в другой квартире, подаренной друзьями.

Певец Ираклий Пирцхалава впервые подтвердил расставание с бывшей женой Еленой Гребенщиковой. Пара пыталась спасти отношения на шоу «Ставка на любовь», но, по словам артиста, они по-разному видят совместное будущее.

«Я хочу еще детей, а Елена пока нет. Вот такая несостыковочка. Мы разошлись, но не перестали быть семьей», — поделился с NEWS.ru Пирцхалава.

Помимо большого концерта от «Русского Радио», в Завидово прошел «Пикник РУ.ТВ КИДС» с участием юных артистов. Также гости курорта смогли посетить концерт «Спорт. Музыка. РУ.ТВ».

Фото с фестиваля в Завидово — в галерее NEWS.ru.