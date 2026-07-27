Счастливая Долина, Киркоров: самые яркие фото звезд с фестиваля в Завидово
Певцы Филипп Киркоров и Марго на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
На главной сцене набережной курорта Завидово в Тверской области прошел фестиваль «Звезды Русского Радио в Завидово». На мероприятии выступили Филипп Киркоров, Лариса Долина, Елка, Ираклий Пирцхалава и многие другие популярные исполнители.
В беседе с журналистами артисты не только делились планами на оставшийся месяц лета, но и прокомментировали громкие скандалы. Так, певица Лариса Долина заявила, что не планирует возвращать себе бывшую квартиру в Хамовниках, которую новая владелица Полина Лурье уже выставила на продажу. Долина, по ее словам, «перевернула эту страницу жизни» и поселилась в другой квартире, подаренной друзьями.
Певец Ираклий Пирцхалава впервые подтвердил расставание с бывшей женой Еленой Гребенщиковой. Пара пыталась спасти отношения на шоу «Ставка на любовь», но, по словам артиста, они по-разному видят совместное будущее.
«Я хочу еще детей, а Елена пока нет. Вот такая несостыковочка. Мы разошлись, но не перестали быть семьей», — поделился с NEWS.ru Пирцхалава.
Помимо большого концерта от «Русского Радио», в Завидово прошел «Пикник РУ.ТВ КИДС» с участием юных артистов. Также гости курорта смогли посетить концерт «Спорт. Музыка. РУ.ТВ».
Фото с фестиваля в Завидово — в галерее NEWS.ru.
Певица Лариса Долина на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Певец Ираклий Пирцхалава на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Певец Дмитрий Колдун на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Группа «Земляне» на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Певица Елка на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Группа SEREBRO на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Певица Марго на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Диджей Леонид Руденко на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Певица Ирина Дубцова на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Репер ST на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Певец Филипп Киркоров на Фестивале «Звезды Русского Радио в Завидово
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»