Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 10:00

«Мечтаем о продолжении «Сватов»: Добронравов об СВО и украинских коллегах

Федор Добронравов Федор Добронравов Фото: Александра Погиба/Иллюстрация NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Федор Добронравов принял участие в XXI Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославе. Народный артист России выступает художественным руководителем этого мероприятия. О чем Добронравов рассказал на творческой встрече с гостями фестиваля, видит ли возможность вернуться к полюбившейся зрителям роли Ивана Будько в сериале «Сваты» и где снимается сейчас — в материале NEWS.ru. Фестиваль «В кругу семьи» проходит при поддержке Государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и правительства Ярославской области.

О забавной встрече со зрителем

— Меня как-то знакомый батюшка в Шебекино Белгородской области попросил поучаствовать в мероприятии. Собрал молодых местных музыкантов, которые сидят по гаражам и занимаются музыкой. Мы приехали туда, там много талантливых ребят. После нашего общения мужчина подходит и говорит: «Простите, пожалуйста, не знаю, кто вы такой, но жена попросила взять автограф».

О сложном пути в профессии

— Я родился в городе Таганроге в 1961 году в семье простых рабочих. У меня папа —строитель, мама всю жизнь проработала на хлебокомбинате… Я до армии успел год на заводе поработать — слесарем-сборщиком. После армии вернулся обратно на завод, работал электриком и сварщиком. Потом перешел на другой завод, мебельный. Мы с женой обвенчались, поженились, родился Витюшка (старший сын Федора Добронравова Виктор также стал известным артистом. — NEWS.ru), надо было кормить семью.

Но оставалась детская мечта [стать артистом], я думал, что она не реализуется никогда... В 1978 году, еще до армии, я приехал в Москву поступать на клоунаду в цирковое училище. Мне сказали: «Ты слишком молод, приходи после армии». А после армии все поменялось… Тем, кто поступает, говорю: не отчаивайтесь [в случае неудачи]. Поступайте на следующий год, на следующий, на следующий… Я поступал с 1978-го, поступил только в 1983-м — в Воронежский институт искусств. Окончил его, играл в Молодежном театре.

Потом приехал театр «Сатирикон» [в Воронеж], Константин Аркадьевич Райкин увидел нас — нескольких артистов — и пригласил работать к себе. Я проработал счастливейших 13 лет в «Сатириконе».

Федор Добронравов, 2004 год Федор Добронравов, 2004 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

О несоответствии внешнего и внутреннего

— Я так поздно в профессию вошел и так долго шел, что состарился во время похода. Поэтому сейчас у меня небольшое несовпадение. В душе 25 [лет], а голова седая… Полагаюсь на Господа Бога, он мне иногда делает такие подарки! Скажем, недавно закончили сериал «Капитанская дочка», я сыграл Савельича. Сниматься было здорово — и партнеры прекрасные, и группа.

О чудесах сериала «Сваты»

— Как-то из Израиля звонит [незнакомый человек], говорит: «Сын болен раком. Мы все продали в России, приехали в Израиль лечить ребенка. Врачи понять не могут [в чем дело] — когда он смотрит сериал ваш [„Сваты“], у него улучшается структура крови, без каких-либо лекарств. Не понимаем, что происходит».

Прошло несколько лет, снова мне папа этого мальчика позвонил, сказал: «Спасибо большое, мы приехали обратно [в Россию], никакого рака нет, сын абсолютно вылечился. Спасибо за „Сватов“ вам». Подобных историй немало было…

Многие [зрительницы] говорят: «А у меня муж такой же (как Иван Будько — герой Добронравова из „Сватов“. — NEWS.ru)». А сколько у нас по России Валюх! У Тани (актрисы Татьяны Кравченко, сыгравшей экранную жену Добронравова Валентину. — NEWS.ru) рука тяжелая, она волейболистка бывшая, в волейбол играла. Каждый ее подзатыльник [в рамках сценария] — у меня почти сотрясение мозга. (Смеется.)

О возможности возвращения «Сватов» на экраны

— Это их продукт [украинской компании, продюсером которой был Владимир Зеленский], как без их разрешения снимать? Хотя Андрей [Яковлев], режиссер этого сериала, — русский человек, у него родители — учителя русского языка и литературы.

Промо к сериалу «Сваты» Промо к сериалу «Сваты» Фото: Квартал 95

90% [артистов «Сватов»] тоже русские. Мы созваниваемся, друг о друге знаем. Молимся, чтобы это все закончилось [военный конфликт между Россией и Украиной]. Может быть, если останется к этому времени здоровье и будет хорошо написан сценарий продолжения, [то с удовольствием снимемся], все мечтают об этом. Мне так кажется, честно говоря. У меня нет усталости, оттого, что у меня в жизни есть этот персонаж.

Сериал заканчивался Новым годом — елка, речь президента. Это был последний съемочный день. Мы долго не могли снять, потому что реально все плакали. Ну это большой кусок жизни — 13 лет мы снимали.

Об ИИ

— Мне кажется, что это очень опасная игра — с интеллектом искусственным. В чем-то он помогает. Но если он еще научится и самосовершенствоваться, и как-то размножаться — вот это бы пресечь.

Чтобы он не диктовал, кому жить на планете, а кому нет. У него же рациональностью все отличается, мне кажется. Живой человек прекрасен как раз тем, что его не просчитать.

О проекте «Семь верст до рассвета»

— Фильм по великолепному рассказу писателя Бориса Полевого, который мы в школе изучали, — про Ивана Кузьмича, повторившего подвиг Ивана Сусанина (Добронравов сыграл главного героя, лента вышла на экраны минувшей весной. — NEWS.ru). Режиссер Александр Андреев [изучив биографию прототипа главного героя] говорил, что Кузьмич был настолько суровым. Односельчане думали, что он встанет на сторону Гитлера, потому что он в колхоз не вступал, коммунизм и коммунистов не принимал.

Я таких ролей еще не играл. Внучка [прототипа главного героя, она жива], которая пришла на премьеру нашей картины, рассказывала: Кузьмичу было 87 лет, когда он совершил подвиг. Он водил всю ночь фашистов по лесу через болото, к утру привел их на ту поляну, где их наши уже ждали и всех уничтожили. Настолько [довоенное поколение советских людей] были сильными, мудрыми.

Кадр из фильма «Семь верст до рассвета» Кадр из фильма «Семь верст до рассвета» Фото: Каро-Премьер

Совет 20-летним: занимайтесь тем, что вас греет

— Слушайте своих родителей, любите бабушек и дедушек. У вас вся жизнь впереди. Я по жизни наломал столько дров. Бедная жена, если бы не она, меня бы, наверное, не было. Она на свои плечи взяла все тяготы и лишения жизни житейской.

Мне кажется, что за каждым состоявшимся мужчиной стоит женщина. Заботы женские, которые почти не видны, это же титанический труд. Ничего я советовать не могу, родненькие. Занимайтесь тем, что вас греет. Хотите быть космонавтом — будьте.

Читайте также:

«Легко потеряться в негативе»: Иван Макаревич об одиночестве, ПТСР и семье

«Я не балансирую, просто живу»: Ксения Алферова о семье, счастье, «Гамлете»

Добронравов, Якушев, муж Гузеевой: как прошел фестиваль «В кругу семьи»

«СВО нам Бог послал»: Михалков о миссии культуры, патриотизме, зависти

Федор Добронравов
сваты
Культура
российское кино
артисты
фестиваль
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал условие выплаты Wildberries компенсации продавцам
США официально заключили ядерную сделку с ближневосточной страной
Звезда «Сватов» Добронравов дал ценный совет абитуриентам творческих вузов
Мужчину осудили за госизмену после перевода денег на нужды ВСУ
Добронравов рассказал, как сериал «Сваты» спас ребенка от тяжелой болезни
В Госдуме объяснили, как изменятся правила целевого обучения
Россиянка закидала коктейлями Молотова павильон с мороженым
Россиянин полвека жил с почками в форме подковы
Психотерапевт назвала неожиданные последствия «одиночества в толпе»
Женщина получила смертельные ожоги при приготовлении зефира
Зоопсихолог ответила, в каком случае сухой корм может быть опасен для кошки
Вооруженные люди на пикапе и мотоциклах открыли огонь на КПП
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье
«Большие проблемы»: политолог об отказе США выделить $400 млн Украине
Водителей начали предупреждать о появлении БПЛА на дорогах
Раскрыты подробности жестокого удара ВСУ по городскому рынку
Семилетнего ребенка придавило воротами
Дебошир устроил «водное шоу» на борту самолета
Минобороны раскрыло последствия атаки на объекты ВСУ в Одессе
Турэксперт дала советы, как сэкономить на путешествиях за рубеж
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.