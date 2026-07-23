«Мечтаем о продолжении «Сватов»: Добронравов об СВО и украинских коллегах

Федор Добронравов принял участие в XXI Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославе. Народный артист России выступает художественным руководителем этого мероприятия. О чем Добронравов рассказал на творческой встрече с гостями фестиваля, видит ли возможность вернуться к полюбившейся зрителям роли Ивана Будько в сериале «Сваты» и где снимается сейчас — в материале NEWS.ru. Фестиваль «В кругу семьи» проходит при поддержке Государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и правительства Ярославской области.

О забавной встрече со зрителем

— Меня как-то знакомый батюшка в Шебекино Белгородской области попросил поучаствовать в мероприятии. Собрал молодых местных музыкантов, которые сидят по гаражам и занимаются музыкой. Мы приехали туда, там много талантливых ребят. После нашего общения мужчина подходит и говорит: «Простите, пожалуйста, не знаю, кто вы такой, но жена попросила взять автограф».

О сложном пути в профессии

— Я родился в городе Таганроге в 1961 году в семье простых рабочих. У меня папа —строитель, мама всю жизнь проработала на хлебокомбинате… Я до армии успел год на заводе поработать — слесарем-сборщиком. После армии вернулся обратно на завод, работал электриком и сварщиком. Потом перешел на другой завод, мебельный. Мы с женой обвенчались, поженились, родился Витюшка (старший сын Федора Добронравова Виктор также стал известным артистом. — NEWS.ru), надо было кормить семью.

Но оставалась детская мечта [стать артистом], я думал, что она не реализуется никогда... В 1978 году, еще до армии, я приехал в Москву поступать на клоунаду в цирковое училище. Мне сказали: «Ты слишком молод, приходи после армии». А после армии все поменялось… Тем, кто поступает, говорю: не отчаивайтесь [в случае неудачи]. Поступайте на следующий год, на следующий, на следующий… Я поступал с 1978-го, поступил только в 1983-м — в Воронежский институт искусств. Окончил его, играл в Молодежном театре.

Потом приехал театр «Сатирикон» [в Воронеж], Константин Аркадьевич Райкин увидел нас — нескольких артистов — и пригласил работать к себе. Я проработал счастливейших 13 лет в «Сатириконе».

Федор Добронравов, 2004 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

О несоответствии внешнего и внутреннего

— Я так поздно в профессию вошел и так долго шел, что состарился во время похода. Поэтому сейчас у меня небольшое несовпадение. В душе 25 [лет], а голова седая… Полагаюсь на Господа Бога, он мне иногда делает такие подарки! Скажем, недавно закончили сериал «Капитанская дочка», я сыграл Савельича. Сниматься было здорово — и партнеры прекрасные, и группа.

О чудесах сериала «Сваты»

— Как-то из Израиля звонит [незнакомый человек], говорит: «Сын болен раком. Мы все продали в России, приехали в Израиль лечить ребенка. Врачи понять не могут [в чем дело] — когда он смотрит сериал ваш [„Сваты“], у него улучшается структура крови, без каких-либо лекарств. Не понимаем, что происходит».

Прошло несколько лет, снова мне папа этого мальчика позвонил, сказал: «Спасибо большое, мы приехали обратно [в Россию], никакого рака нет, сын абсолютно вылечился. Спасибо за „Сватов“ вам». Подобных историй немало было…

Многие [зрительницы] говорят: «А у меня муж такой же (как Иван Будько — герой Добронравова из „Сватов“. — NEWS.ru)». А сколько у нас по России Валюх! У Тани (актрисы Татьяны Кравченко, сыгравшей экранную жену Добронравова Валентину. — NEWS.ru) рука тяжелая, она волейболистка бывшая, в волейбол играла. Каждый ее подзатыльник [в рамках сценария] — у меня почти сотрясение мозга. (Смеется.)

О возможности возвращения «Сватов» на экраны

— Это их продукт [украинской компании, продюсером которой был Владимир Зеленский], как без их разрешения снимать? Хотя Андрей [Яковлев], режиссер этого сериала, — русский человек, у него родители — учителя русского языка и литературы.

Промо к сериалу «Сваты» Фото: Квартал 95

90% [артистов «Сватов»] тоже русские. Мы созваниваемся, друг о друге знаем. Молимся, чтобы это все закончилось [военный конфликт между Россией и Украиной]. Может быть, если останется к этому времени здоровье и будет хорошо написан сценарий продолжения, [то с удовольствием снимемся], все мечтают об этом. Мне так кажется, честно говоря. У меня нет усталости, оттого, что у меня в жизни есть этот персонаж.

Сериал заканчивался Новым годом — елка, речь президента. Это был последний съемочный день. Мы долго не могли снять, потому что реально все плакали. Ну это большой кусок жизни — 13 лет мы снимали.

Об ИИ

— Мне кажется, что это очень опасная игра — с интеллектом искусственным. В чем-то он помогает. Но если он еще научится и самосовершенствоваться, и как-то размножаться — вот это бы пресечь.

Чтобы он не диктовал, кому жить на планете, а кому нет. У него же рациональностью все отличается, мне кажется. Живой человек прекрасен как раз тем, что его не просчитать.

О проекте «Семь верст до рассвета»

— Фильм по великолепному рассказу писателя Бориса Полевого, который мы в школе изучали, — про Ивана Кузьмича, повторившего подвиг Ивана Сусанина (Добронравов сыграл главного героя, лента вышла на экраны минувшей весной. — NEWS.ru). Режиссер Александр Андреев [изучив биографию прототипа главного героя] говорил, что Кузьмич был настолько суровым. Односельчане думали, что он встанет на сторону Гитлера, потому что он в колхоз не вступал, коммунизм и коммунистов не принимал.

Я таких ролей еще не играл. Внучка [прототипа главного героя, она жива], которая пришла на премьеру нашей картины, рассказывала: Кузьмичу было 87 лет, когда он совершил подвиг. Он водил всю ночь фашистов по лесу через болото, к утру привел их на ту поляну, где их наши уже ждали и всех уничтожили. Настолько [довоенное поколение советских людей] были сильными, мудрыми.

Кадр из фильма «Семь верст до рассвета» Фото: Каро-Премьер

Совет 20-летним: занимайтесь тем, что вас греет

— Слушайте своих родителей, любите бабушек и дедушек. У вас вся жизнь впереди. Я по жизни наломал столько дров. Бедная жена, если бы не она, меня бы, наверное, не было. Она на свои плечи взяла все тяготы и лишения жизни житейской.

Мне кажется, что за каждым состоявшимся мужчиной стоит женщина. Заботы женские, которые почти не видны, это же титанический труд. Ничего я советовать не могу, родненькие. Занимайтесь тем, что вас греет. Хотите быть космонавтом — будьте.

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