«Я не балансирую, просто живу»: Ксения Алферова о семье, счастье, «Гамлете»

Актриса Ксения Алферова приняла участие в Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. О том, где искать силы в трудные периоды жизни, о спасительной классике и примере поэта Роберта Рождественского, а также о воспитании бабушки, которой сейчас 104 года, артистка рассказала в интервью NEWS.ru.

Фестиваль «В кругу семьи» проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и правительства Ярославской области.

Как Ксения Алферова проживает сложные периоды своей жизни

— В чем можно и нужно черпать силы в сложные времена?

— Для меня источник [сил] — вера. Господь дал этот день — такой, какой он сейчас есть. Я в этом черпаю силы, в дне, который мне как подарок каждое утро выдают. У меня есть руки, ноги, голова. То есть полный набор для того, чтобы мне быть счастливой. И поэтому я должна этот день прожить максимально светло.

Хотя бы один раз порадоваться или кого-то порадовать и сказать спасибо за этот день. Каким бы он ни был. «Спасибо, что этот день прошел, и что он у меня был таким, Господи». И в благодарности другим людям за то, что они были в моей жизни, даже если, как мне кажется, что-то нехорошее мне сделали. Все равно спасибо, потому что это всегда повод заглянуть вглубь себя.

Основательница благотворительного фонда «Я есть!» актриса Ксения Алферова (справа) во время концерта в честь семилетия фонда в Зеленом театре ВДНХ Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Какой главный совет дала Алферовой бабушка, которой сейчас 104 года

— Вашей бабушке Ксении Архиповне 104 года. Какой главный жизненный совет она вам дала?

— Основная ее фраза, а теперь и моя — «Люби жизнь, и она ответит тебе взаимностью». Бабушка очень мягкий, добрый и лучащийся человек. И она очень красивая. Она никогда не выходила из дома без помады, прически, накрашенных глаз. Очень элегантно всегда одета. Это я говорю о фронтовике, которая прошла всю [Великую Отечественную] войну и которая жила [непросто], как любой советский человек, в общем, ей досталось.

— В чем секрет ее долголетия, как вы думаете?

— Мне батюшка один сказал про бабушку мою: «Она очень хорошо выполняет пятую заповедь — „почитай отца и мать свою“. То есть не в травмах копайся и обвиняй родителей в том, что они сделали не так, а скажи им спасибо за то, что ты живешь». Она действительно о своих родителях всегда отзывается с бесконечной любовью и теплотой.

В чем секреты воспитания семьи Алферовых

— Можно ли сказать, что четыре поколения вашей семьи — бабушка, мама Ирина Ивановна Алферова, вы и дочь Евдокия — черпаете силы друг в друге?

— Я специально об этом никогда не думала. У нас присутствует в семье, точно знаю, уважение друг к другу. Моя дочь другая совсем, нежели я. Она видит, как я живу, какие принимаю решения. Как я прошу прощения, если ошибаюсь, она тоже видит. Это важный урок — наблюдать, как взрослый человек умеет сказать: «Прости за то, что я повысила голос».

Ксения Алферова на гала-концерте «Звезда Рождества» в концертном зале «Зарядье» в Москве Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Раньше я говорила «прости» — и оправдывала себя: «Ты же понимаешь, я устала». Но это уже не «прости», а вроде как «ты сама виновата». Теперь говорю просто «прости», я научилась этому. Не навязываю ей свое мнение, как бы мне ни хотелось соломки подстелить — она должна делать собственный выбор, свои ошибки совершить. Меня так же воспитывали. В этом мудрость, пожалуй.

— Какая ваша дочь по характеру?

— Она к 19 годам точно усвоила, что такое хорошо и что такое плохо. У нее есть важное качество, которое любому человеку нужно: она умеет дружить. Она родилась с этим качеством как будто бы — настоящей честной дружбы. Не то чтобы «мне нравится эта часть в тебе, а вот та не нравится». Она целиком принимает человека. Она потрясающий друг совершенно.

Она творческая, слава богу, актеров всерьез не воспринимает — правильно делает, но у нее много разных талантов. Она цельный человек. Сейчас у нее важный период в жизни, думаю, что все получится, слава богу.

Что Ксения Алферова сказала о «несправедливости жизни»

— Как вы балансируете между карьерой и остаетесь красивой, женственной?

— Я не балансирую, я просто живу. Стараюсь саму себя дисциплинировать, чтобы успеть и на велосипеде покататься, и с ребенком чай выпить в обнимку. Получается не всегда, с переменным успехом, но я стараюсь.

— Что вы поняли о жизни к настоящему времени?

— Жизнь состоит из огромного количества простых вещей. Начиная от облачка или солнца с утра, улыбки ребенка, взмаха хвостом собаки. Пользуйтесь, наслаждайтесь! Остановиться, притормозить и начать чувствовать жизнь бесконечно важно.

— Как быть, когда кажется, что жизнь несправедлива? Как не скатиться в уныние и темноту?

— Я про себя скажу. В моей жизни было много испытаний. Я благодарна Господу за каждое из них, вплоть до потери детей. Если бы этого не было, то я бы не поняла многого и не ценила бы жизнь, так бы ее остро не ощущала. У Бога другая справедливость, не наша мелкая. Вспомните поколение фронтовиков, детей войны, академика Дмитрия Лихачева, почитайте, блокадников. Можно сказать, за что им [испытания судьба послала]?

Благодаря тому, что они пережили, у них приоритеты в жизни расставлены очень просто: ценят каждую секунду. Или Роберт Рождественский. Он для меня — пример человека с большой буквы, который никогда не шел на компромисс с собственной совестью. Это очень сложно, сколько искушений вокруг.

А знаете, в чем был его секрет? У него на столе стоял портрет с его погибшими дядями. У его мамы было четыре или пять братьев и сестер, мама вернулась с фронта, а они все погибли. Их фотография стояла у него на рабочем столе. То есть он жил за себя и за них. И тогда я поняла, откуда у него были силы справляться.

Как Ксения Алферова относится к современным спектаклям, «переосмысляющим» классику

— У вас есть произведения литературы, которые дают вам опору в сложные времена?

— Мне дорога классика. Я часто со своими книжными полками даже разговариваю, у меня их много. Просто беру что-то наугад. И оказывается, это как раз в моменте сейчас — то, что нужно мне.

— Как относитесь к режиссерам, которые классику пытаются «переосмыслить» на современный лад — «Гамлет» и другие произведения?

— Я процитирую Корнея Ивановича Чуковского. Он был не только детским писателем, но и мыслителем, философом, исследователем языка. У него есть работа про русский язык. Он пишет про переводы, в частности, что есть статья за изнасилование человека, за изнасилование произведения художественного должно быть тоже наказание. Я с ним согласна.

Ксения Алферова на карусели у ГУМ-Катка на Красной площади Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Переосмыслить — это когда пытаешься понять, что хотел сказать автор и почему это во мне отзывается. То есть не выпендриться за счет автора и привлечь внимание публики, написав «Булгаков», и дальше выдать суррогат, к писателю не имеющий никакого отношения. Или к Шекспиру. Главное, они считают, что имеют право на это. Но это свидетельствует об отсутствии культуры внутренней человека.

— В чем, на ваш взгляд, миссия культуры должна быть в сложные времена?

— Научить нас оставаться людьми. Потому что все произведения классические, они ровно про это — как в любых ситуациях оставаться человеком и что такое быть человеком. Если мы все будем к этому стремиться, рай будет на земле при нашей жизни.

— Какие есть способы, на ваш взгляд, вызвать интерес у молодежи к литературе — поэзии, прозе?

— А этот интерес есть. Например, у меня достаточно активно развиваются «Литературные посиделки с Ксенией Алферовой» (моноспектакли артистки на московских площадках, в которых она делится историями из жизни классиков. — NEWS.ru). Это не концерты, не лекции. Моя задача заключается в том, чтобы оживить этого человека [писателя], влюбить зрителей в него, чтобы, выйдя, взяли в руки книги. Так вот подростки сидят, затаив дыхание, два часа.

Из этого родился и спектакль «Моя Цветаева», он в Доме музыки теперь регулярно будет идти. И дай бог, будет литературный фестиваль еще. Большому количеству людей, я поняла, это нужно.

Если ты что-то любишь, то понемножку, как муравьишка, делаешь, вдруг в какой-то момент плотинка прорывается, люди начинают приходить, понимая, что и им это нужно, важно.

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