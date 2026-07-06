Ярославль встречает звезд: кадры с фестиваля «В кругу семьи»

Никита Михалков на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле

В Ярославле 4 июля стартовал XXI Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который продлится до 7 июля и пройдет в канун Дня семьи, любви и верности. Торжественная церемония открытия состоялась в КЗЦ «Миллениум», где по красной дорожке прошли звезды театра и кино вместе со своими семьями.

Главным событием киносмотра станет мировая премьера фильма «На деревню дедушке — 2» Владимира Котта, которую представит Федор Добронравов. Также гостей ждет новая картина Романа Курцына «Малыш каратист». Всего в конкурсную программу вошли 140 картин из 47 государств, отобранные из более чем 2,5 тыс. заявок из 123 стран мира. Впервые церемония открытия объединит 10 регионов России и 30 стран.

Хедлайнерами открытия стали «Братья Грим» и Дарья Пицик. В числе почетных гостей — Никита Михалков, Надежда Бабкина, Дмитрий Дюжев, Ксения Алферова, Александр Галибин, Кирилл Зайцев и многие другие.

В рамках деловой программы эксперты обсудят тему эмоционального выгорания и сохранения внутреннего ресурса. Вход на основные мероприятия свободный по предварительной регистрации.

Фестиваль проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и правительства Ярославской области.

Фотографии с фестиваля «В кругу семьи» — в галерее NEWS.ru.