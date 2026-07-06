Ярославль встречает звезд: кадры с фестиваля «В кругу семьи»
Никита Михалков на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
В Ярославле 4 июля стартовал XXI Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который продлится до 7 июля и пройдет в канун Дня семьи, любви и верности. Торжественная церемония открытия состоялась в КЗЦ «Миллениум», где по красной дорожке прошли звезды театра и кино вместе со своими семьями.
Главным событием киносмотра станет мировая премьера фильма «На деревню дедушке — 2» Владимира Котта, которую представит Федор Добронравов. Также гостей ждет новая картина Романа Курцына «Малыш каратист». Всего в конкурсную программу вошли 140 картин из 47 государств, отобранные из более чем 2,5 тыс. заявок из 123 стран мира. Впервые церемония открытия объединит 10 регионов России и 30 стран.
Хедлайнерами открытия стали «Братья Грим» и Дарья Пицик. В числе почетных гостей — Никита Михалков, Надежда Бабкина, Дмитрий Дюжев, Ксения Алферова, Александр Галибин, Кирилл Зайцев и многие другие.
В рамках деловой программы эксперты обсудят тему эмоционального выгорания и сохранения внутреннего ресурса. Вход на основные мероприятия свободный по предварительной регистрации.
Фестиваль проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и правительства Ярославской области.
Фотографии с фестиваля «В кругу семьи» — в галерее NEWS.ru.
Дарья Пицик на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Группа «Братья Грим» на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Нонна Гришаева на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Тимур Хван на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Кирилл Зайцев на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Участники XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Софья Зайка с мужем и дочерью на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Роман Курцын с сыном на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Игорь Жижикин на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ксения Алферова на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Дарья Пицик на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Лилия Абрамова (Татарка FM) на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Данила Якушев с супругой Кристиной на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Надежда Бабкина со спутником на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Станислав Любшин на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Помощник генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Юлия Воронова на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Профессор Калужского государственного университета. Митрополит Калужский и Боровский Климент на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru