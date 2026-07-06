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06 июля 2026 в 12:00

Ярославль встречает звезд: кадры с фестиваля «В кругу семьи»

Никита Михалков на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Никита Михалков на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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В Ярославле 4 июля стартовал XXI Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который продлится до 7 июля и пройдет в канун Дня семьи, любви и верности. Торжественная церемония открытия состоялась в КЗЦ «Миллениум», где по красной дорожке прошли звезды театра и кино вместе со своими семьями.

Главным событием киносмотра станет мировая премьера фильма «На деревню дедушке — 2» Владимира Котта, которую представит Федор Добронравов. Также гостей ждет новая картина Романа Курцына «Малыш каратист». Всего в конкурсную программу вошли 140 картин из 47 государств, отобранные из более чем 2,5 тыс. заявок из 123 стран мира. Впервые церемония открытия объединит 10 регионов России и 30 стран.

Хедлайнерами открытия стали «Братья Грим» и Дарья Пицик. В числе почетных гостей — Никита Михалков, Надежда Бабкина, Дмитрий Дюжев, Ксения Алферова, Александр Галибин, Кирилл Зайцев и многие другие.

В рамках деловой программы эксперты обсудят тему эмоционального выгорания и сохранения внутреннего ресурса. Вход на основные мероприятия свободный по предварительной регистрации.

Фестиваль проходит при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и правительства Ярославской области.

Фотографии с фестиваля «В кругу семьи» — в галерее NEWS.ru.

Дарья Пицик на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Дарья Пицик на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Группа «Братья Грим» на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Группа «Братья Грим» на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Нонна Гришаева на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Нонна Гришаева на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Тимур Хван на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Тимур Хван на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Кирилл Зайцев на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Кирилл Зайцев на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Участники XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Участники XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Софья Зайка с мужем и дочерью на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Софья Зайка с мужем и дочерью на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Роман Курцын с сыном на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Роман Курцын с сыном на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Игорь Жижикин на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Игорь Жижикин на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ксения Алферова на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Ксения Алферова на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Дарья Пицик на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Дарья Пицик на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Лилия Абрамова (Татарка FM) на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Лилия Абрамова (Татарка FM) на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Данила Якушев с супругой Кристиной на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Данила Якушев с супругой Кристиной на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Надежда Бабкина со спутником на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Надежда Бабкина со спутником на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Станислав Любшин на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Станислав Любшин на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Помощник генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Юлия Воронова на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Помощник генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Юлия Воронова на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Профессор Калужского государственного университета. Митрополит Калужский и Боровский Климент на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Профессор Калужского государственного университета. Митрополит Калужский и Боровский Климент на XXI Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле
Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

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