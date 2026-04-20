Добронравов раскрыл, почему не получает драматические роли

Добронравов заявил, что ему не дают драматические роли из-за комедийного амплуа

Фёдор Добронравов Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актер Федор Добронравов заявил, что режиссеры не дают ему играть драматические роли из-за его популярности в комедийном жанре. Однако режиссер Александр Андреев дал артисту главную роль в фильме «Семь верст до рассвета», передает корреспондент NEWS.ru. В картине Добронравов сыграл крестьянина, который повторяет подвиг Ивана Сусанина в годы Великой Отечественной войны. На пресс-конференции, посвященной выходу в прокат этой картины, актер поблагодарил режиссера за это.

Добронравов отметил, что в настоящее время выходит много продюсерского кино, где преобладает видение роли самим актером. «Семь верст до рассвета» же режиссерское кино, и именно он добивается от актеров такой игры, какую сам считает наиболее выразительной.

Я не могу сказать, сколько замечаний мне делал режиссер. Их было много. <...> То, что мне разрешили играть эту роль, — большая честь для меня. Многие режиссеры ко мне относятся как к комедийному артисту. Раньше были смелые режиссеры, <...> разрешали играть трагические роли. <...> При встрече спрашиваю режиссеров, они говорят: «Вы в другом жанре слишком популярны». А вот Саша не побоялся, — заявил актер.

Ранее актер Роман Курцын заявил, что у него существует список артистов, с которыми он принципиально не рассматривает совместные съемки. Звезда кино и сериалов пояснил, что причиной такого решения может становиться личное отношение к поведению отдельных звезд. При этом актер уточнил, что и сами некоторые коллеги по цеху могут не проявлять желания работать вместе с ним.

