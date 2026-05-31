В больнице российского региона заживо сгнил пациент

В одной из больниц Хабаровска пациент фактически заживо сгнил из-за некачественного ухода, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, за год медучреждение получило 15 предостережений за нарушения в диагностике и лечении.

Как сказано в материале, на медучреждение жалуются давно. Родственники пациентов рассказывали о грубости персонала, проблемах с оказанием помощи и несвоевременном лечении тяжелых больных.

Медучреждению неоднократно выносили предупреждения за ошибки при назначении лекарств, задержки госпитализации онкологических пациентов и выдачу препаратов, действие которых было приостановлено. Жертвой этой системы стал 76-летний пенсионер, добавил канал.

Мужчина поступил в больницу с инсультом, перенес операцию по удалению тромба и около месяца находился в тяжелом состоянии. За это время у него образовался глубокий пролежень, о котором семье сообщила не лечащий врач, а санитарка. После жалобы в Минздрав пациента перевели в другую клинику, где диагностировали пролежень четвертой стадии с нагноением тканей — рана достигала 10 сантиметров в глубину, обнажая тазовые кости. Спасти пациента не удалось.

Следственный комитет дважды возбуждал уголовное дело о халатности, но прокуратура оба раза отменяла это решение. В настоящее время расследование идет по статье о причинении смерти по неосторожности. Родственники погибшего настаивают на переквалификации статьи и требуют проверить медицинские документы, которые, по их мнению, были искажены в больнице.

Ранее Росздравнадзор инициировал проверку одинцовской клиники «МАММА» после поступления массовых жалоб от пациентов. Пациенты обвинили врачей медцентра в непрофессионализме, несоблюдении стандартов лечения и возможном мошенничестве.