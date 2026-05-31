Израильские войска захватили 900-летнюю крепость

Израильские силы захватили крепость Бофор в рамках операции в Ливане

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press
Израильские войска захватили 900-летний замок Бофор и стратегический хребет на юге Ливана, продвинувшись за реку Литани, пишет The Guardian. Это стало их самым глубоким проникновением в страну за более чем 26 лет.

По данным издания, после нескольких дней боев и авиаударов в районе израильские военные заявили о захвате крепости, которую ЦАХАЛ ранее использовала в период оккупации юга Ливана в 1982–2000 годах. Сообщается, что силы Израиля пересекли реку Литани и заняли позиции, с которых ранее велись атаки «Хезболлы».

В ЦАХАЛ заявили, что операция направлена на уничтожение инфраструктуры движения и расширение контроля над территорией. Израильские силы продолжают продвижение вглубь юга Ливана на фоне продолжающихся столкновений с «Хезболлой».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля расширить сухопутную операцию в Ливане. Также Нетаньяху приказал усилить контроль над территориями, до этого занятыми силами движения «Хезболла».

