Нетаньяху поставил перед ЦАХАЛ новые задачи в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал Армии обороны Израиля расширить сухопутную операцию в Ливане и усилить контроль над территориями, до этого занятыми силами движения «Хезболла», передает канцелярия главы правительства. Военные ЦАХАЛ уже пересекли реку Литани и захватили хребет Бофор.

Я поручил ЦАХАЛ расширить маневр в Ливане. Наши силы пересекли реку Литани и захватили хребет Бофор. И теперь мое указание состоит в том, чтобы углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем «Хезболлы», — сказал Нетаньяху.

Ранее начальник израильского генштаба Эяль Замир заявил, что военные находятся в повышенной готовности, чтобы возобновить широкомасштабную операцию против Ирана. У страны уже есть список дополнительных целей на иранской территории, сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что США и Израиль ожидали быстрой победы в конфликте с Ираном, но этого не случилось. Предпосылок для окончания противостояния пока нет, добавил он.