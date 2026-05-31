Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Многодетные семьи получат награды из рук Путина

Путин вручит многодетным семьям ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей, сообщила пресс-служба главы государства. Церемония состоится в Кремле 1 июня, в Международный день защиты детей.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, следует сделать выходным днем для многодетных семей в России. Дополнительный выходной мог бы стать одной из мер поддержки.

До этого результаты опроса показали, что 42% россиян воспринимают День защиты детей как напоминание о необходимости заботы, внимания и поддержки подрастающего поколения. Еще 28% респондентов назвали 1 июня семейным праздником, который дает возможность провести время вместе с близкими.

