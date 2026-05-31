31 мая 2026 в 14:32

При крушении судна на реке Квилу погибли как минимум 11 человек

По меньшей мере 11 человек утонули в результате крушения судна на западе ДРК

Деревянный корабль для перевозки пассажиров и грузов по реке в Конго Фото: Shutterstock/FOTODOM
Как минимум 11 человек утонули, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести в результате крушения судна на западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает портал Actualite со ссылкой на местные власти. Инцидент произошел на реке Квилу близ города Багата.

По данным издания, на борту находились около 150 человек, 47 удалось спасти, обнаружены тела 11 погибших. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее стало известно, что в Иркутске лодка с семьей перевернулась и затонула после того, как наехала на препятствие в воде. На борту находились отец, мать, их 16-летняя дочь и родственница. Судоводителя и одного пассажира спасли люди с проходящего мимо судна. Один человек погиб, а девочку унесло течением.

До этого в ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что в Чистополе лодка с пятью людьми врезалась в бетонный пирс, в результате чего одна пассажирка погибла, а четверо были госпитализированы. Еще одна женщина отказалась от госпитализации.

