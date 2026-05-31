В НАТО озвучили данные о расходах, резко отличающиеся от официальных

Глава Военного комитета НАТО в 10 раз завысил данные о расходах на оборону

Джузеппе Каво Драгоне Джузеппе Каво Драгоне Фото: Roberto Monaldo/Global Look Press
Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне завысил оценку расходов европейских стран Альянса и Канады на оборону почти в десять раз, сообщает ТАСС. Отмечается, что в ходе выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре он на мгновение запнулся и внимательно посмотрел на цифры в своем тексте, однако корректировать их не стал.

Он сообщил, что европейские члены НАТО и Канада якобы вложили в оборону $5,074 трлн (377,6 трлн рублей), а рост расходов составил 20% за год. При этом, согласно официальным данным НАТО, реальные расходы составили около $574 млрд (42,7 трлн рублей), что также соответствует росту примерно на 20% в реальном выражении по сравнению с 2024 годом.

Ранее Каво Драгоне заявил, что североатлантический альянс переживает сейчас не распад, а качественный сдвиг в сторону увеличения ответственности и уравновешивания военных расходов. Эта перемена, по его словам, выражается в двух вещах: более серьезном отношении к новым вызовам и более честной раскладке оборонной нагрузки.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
