31 мая 2026 в 14:10

В Пентагоне рассказали, когда США раскроют НАТО планы по выводу войск из ЕС

Welt am Sonntag: США в июне раскроют странам НАТО планы по выводу войск из ЕС

США в июне представят союзникам по НАТО конкретные планы по сокращению американского военного присутствия в Европе, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. В документах будет указано, какие именно военные возможности Вашингтон намерен урезать.

В ближайшие недели Пентагон представит НАТО в Брюсселе конкретные планы, в которых будет указано, какие военные возможности Вашингтон намерен сократить.

Ранее глава военного ведомства Франции Катрин Вотрен на сингапурском форуме «Диалог Шангри-Ла» заявила, что Париж уже более 60 лет опирается в вопросах безопасности на собственные силы — ядерный арсенал и национальную армию, а не только на сотрудничество с Вашингтоном. По ее словам, за 10 лет оборонные расходы страны выросли вдвое.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала возможный вывод американских войск из Европы рациональным и логичным решением. Тем не менее она подчеркнула, что Москва не может его приветствовать из-за условий, в которых это происходит.

