В России с 1 июня изменят правила парковки электромобилей и гибридов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России с 1 июня 2026 года вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработки МЧС. Их не рекомендуется оставлять на парковках, не оборудованных системами пожарной безопасности.

Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Такие группы стоит отделять от автомобилей с обычными двигателями специальными огнестойкими перегородками, а также системами автоматического тушения. Наиболее строгие требования предъявляются к подземным парковкам.

За нарушение этих рекомендаций предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., должностных лиц — до 100 тыс. рублей, юрлиц — до 2 млн рублей. Ответственность могут нести как управляющие компании (за ненадлежащую организацию мест), так и сами водители (за парковку в неположенном месте).

Ранее «Единая Россия» выступила за установление правил использования платных парковок. Инициатива нацелена на то, чтобы водители не сталкивались с техническими сбоями, путаницей при оплате, а также необоснованными штрафами.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
