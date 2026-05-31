В России с 1 июня изменят правила парковки электромобилей и гибридов

В России с 1 июня 2026 года вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработки МЧС. Их не рекомендуется оставлять на парковках, не оборудованных системами пожарной безопасности.

Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Такие группы стоит отделять от автомобилей с обычными двигателями специальными огнестойкими перегородками, а также системами автоматического тушения. Наиболее строгие требования предъявляются к подземным парковкам.

За нарушение этих рекомендаций предусмотрены штрафы: для граждан — до 50 тыс. руб., должностных лиц — до 100 тыс. рублей, юрлиц — до 2 млн рублей. Ответственность могут нести как управляющие компании (за ненадлежащую организацию мест), так и сами водители (за парковку в неположенном месте).

