Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мужчиной в российском приграничье В Белгородской области дрон ВСУ ударил по машине с мужчиной в салоне

ВСУ с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в селе Головчино Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, пострадал мужчина, медики оказали ему помощь на месте.

В Грайворонском округе в селе Головчино от удара дрона по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ноги. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавший отказался. Машина посечена осколками, — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом же округе в результате атак в двух частных домах выбиты окна, пробиты кровли, а также посечены заборы и автомобиль. Кроме того, огнем полностью уничтожено еще одно транспортное средство.

В Шебекинском округе от ударов ВСУ повреждены окна, фасад здания предприятия, автомобиль и частный дом. В Борисовском округе от атак FPV-дронов пострадали входная группа помещения коммерческого объекта и четыре машины. В Краснояружском округе дрон ударил по территории предприятия — повреждены корпуса и линия электропередачи. В Валуйском округе пробита кровля и разбиты окна частного дома.

Ранее в поселке Матвеев Курган Ростовской области ввели режим ЧС после того, как в ночь на 31 мая загорелась нефтебаза из-за атаки ВСУ. По словам главы администрации Матвеево-Курганского района Дины Алборовой, район подвергся массированной атаке украинских БПЛА.