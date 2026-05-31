ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 14:46

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мужчиной в российском приграничье

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по машине с мужчиной в салоне

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в селе Головчино Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. По его данным, пострадал мужчина, медики оказали ему помощь на месте.

В Грайворонском округе в селе Головчино от удара дрона по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ноги. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавший отказался. Машина посечена осколками, — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом же округе в результате атак в двух частных домах выбиты окна, пробиты кровли, а также посечены заборы и автомобиль. Кроме того, огнем полностью уничтожено еще одно транспортное средство.

В Шебекинском округе от ударов ВСУ повреждены окна, фасад здания предприятия, автомобиль и частный дом. В Борисовском округе от атак FPV-дронов пострадали входная группа помещения коммерческого объекта и четыре машины. В Краснояружском округе дрон ударил по территории предприятия — повреждены корпуса и линия электропередачи. В Валуйском округе пробита кровля и разбиты окна частного дома.

Ранее в поселке Матвеев Курган Ростовской области ввели режим ЧС после того, как в ночь на 31 мая загорелась нефтебаза из-за атаки ВСУ. По словам главы администрации Матвеево-Курганского района Дины Алборовой, район подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

Регионы
Белгородская область
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.