Помощник президента России Юрий Ушаков с иронией рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину, что иногда может «отключить мозг». Так он ответил на вопрос о рецепте его работоспособности во время саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.

Почему, тоже могу. Он вообще никогда не работает, что его включать даже не надо, — сказал Ушаков.

Ранее Ушаков заявил, что Киев пользуется безудержной поддержкой Европы, что усиливает его упертость и мешает США выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. Он подчеркнул, что украинская позиция становилась все более негативной из-за европейской помощи.

Кроме того, помощник президента РФ подчеркивал, что все ключевые вопросы по украинскому кризису, включая роль США и их помощь Киеву военными технологиями, обсуждались в рамках контактов с американской стороной. По его словам, такие контакты были и будут.