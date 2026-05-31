31 мая 2026 в 13:43

«Больше негатива»: Ушаков объяснил упертость Киева

Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Киев пользуется безудержной поддержкой Европы, что усиливает его упертость и мешает США выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. Украинская позиция становится все более негативной из-за европейской помощи, подчеркнул он.

Киев опирается на безудержную поддержку Европы, и это, очевидно, придает украинской позиции больше упертости, если хотите, и больше негатива, — сказал он.

Ранее Ушаков заявил, что в диалоге с американцами затрагиваются все основные темы, касающиеся украинского кризиса, в том числе участие США и поставки военных технологий Киеву. Такие контакты, по его словам, имели место и будут продолжаться.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ударами по атомной инфраструктуре Киев подвергает опасности и европейские государства. Он также назвал Украину государством-террористом.

