ВСУ ударили по жилым домам и роддому в Энергодаре

ВСУ ударили по жилым домам и роддому в Энергодаре Балицкий: ВСУ повредили несколько автомобилей и здание роддома под Запорожьем

Украинские военные нанесли несколько ударов по зданию администрации Энергодара, жилым домам, автозаправкам и въезду в город-спутник Запорожской АЭС, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, в результате удара на парковке у родильного дома повреждены несколько автомобилей и остекление здания. Никто не пострадал.

В ночное время атакована парковка у родильного дома. Полностью сгорел микроавтобус, повреждены четыре легковых автомобиля. В здании роддома выбиты окна. К счастью, никто из пациентов, персонала и прохожих не пострадал, — написал он.

Ранее Балицкий сообщил, что значительную часть региона охватили аварийные отключения электроэнергии. При этом он отметил, что объекты критической инфраструктуры продолжали функционировать в штатном режиме. Специалисты провели необходимые ремонтные работы для стабилизации энергоснабжения в пострадавших районах. Причины аварии не уточнялись.

Перед этим Вооруженные силы Украины попытались нанести удар с помощью беспилотного летательного аппарата по территории ЗАЭС. Выпущенный украинскими военными дрон-камикадзе рухнул в непосредственной близости от критически важных энергоблоков.