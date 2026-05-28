Путин высказался о строительстве российской АЭС в Казахстане

Строительство АЭС российского образца в Казахстане формирует в республике целую отрасль, заявил президент России Владимир Путин, выступая с заявлением по итогам российско-казахстанских переговоров. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет не только о возведении объекта, но и о подготовке квалифицированных кадров для его работы.

Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, а о строительстве. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее, — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в рамках визита были одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита. Он обратил внимание, что появление атомной электростанции внесет заметный вклад в энергообеспечение страны, поможет снабжать предприятия и домохозяйства недорогой и чистой энергией.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта первой атомной электростанции «Балхаш». Глава государства высоко оценил личное участие российского коллеги в продвижении масштабного энергетического объекта.