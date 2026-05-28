Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 12:48

Путин высказался о строительстве российской АЭС в Казахстане

Путин: строительство российской АЭС создаст в Казахстане целую отрасль

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Строительство АЭС российского образца в Казахстане формирует в республике целую отрасль, заявил президент России Владимир Путин, выступая с заявлением по итогам российско-казахстанских переговоров. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет не только о возведении объекта, но и о подготовке квалифицированных кадров для его работы.

Хотел бы отметить, что, как мы и договаривались с президентом Казахстана, речь идет не просто о создании атомной электростанции, а о строительстве. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее, — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что в рамках визита были одобрены соглашения о параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита. Он обратил внимание, что появление атомной электростанции внесет заметный вклад в энергообеспечение страны, поможет снабжать предприятия и домохозяйства недорогой и чистой энергией.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта первой атомной электростанции «Балхаш». Глава государства высоко оценил личное участие российского коллеги в продвижении масштабного энергетического объекта.

Власть
Кремль
Владимир Путин
АЭС
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.