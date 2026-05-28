Гуманность была и остается неотъемлемой чертой российской внешней и внутренней политики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему Москва предупредила о системных ударах по военным объектам в Киеве, передает ИС «Вести».

Гуманность — это неотъемлемая черта нашей внешней политики, нашей внутренней политики. Это вообще главная константа, которой мы придерживаемся, — отметил Песков.

До этого испанские СМИ писали, что визит Путина в Китай подтверждает долгосрочный стратегический альянс Москвы и Пекина, который остается центральным столпом китайской внешней политики. Поездка состоялась практически сразу после визита в КНР американского президента Дональда Трампа.

Ранее писатель и офицер Добровольческого корпуса Захар Прилепин отмечал, что России стоит объединить вокруг себя социалистические и посткоммунистические страны. Эта деятельность, полагает собеседник, должна стать одной из главных задач во внешней политике России.