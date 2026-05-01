01 мая 2026 в 11:44

Прилепин назвал приоритетную для РФ задачу международной политики

Прилепин заявил, что РФ должна соединить посткоммунистические страны в один блок

Захар Прилепин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
России стоит объединить вокруг себя социалистические и посткоммунистические страны, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин. Эта деятельность, полагает собеседник, должна стать одной из главных задач во внешней политике РФ.

Во внешней политике [главная задача] — создание посткоммунистического, левосоциалистического, совинтерновского антиколониального блока. На основе стран БРИКС и глобального юга, «красного пояса» Латинской Америки — антиамериканских африканских стран. Также должны войти КНДР, Монголия, Вьетнам и Китай. Такой полноценный политический, культурный и военный блок вывел бы Россию в число мировых лидеров, претендующих на создание многополярного мира, — подчеркнул писатель.

Во внутренней политике все должно работать на Россию, включая экономику, образование, культуру и остальные сферы, заключил писатель.

Ранее стало известно, что сын Прилепина Игнат заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время он проходит службу в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», которое было создано его отцом вместе с боевыми товарищами в 2023 году.

Прилепин-старший также отметил, что после пяти месяцев службы в зоне СВО его 21-летний сын влюбился в людей, и кардинально переосмыслил свое окружение.

