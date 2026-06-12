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12 июня 2026 в 12:18

Стало известно, кто занял пост вице-президента ISU

Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев

Александр Кибалко Александр Кибалко Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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Россиянин Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) на конгрессе организации, проходящем в испанском Тенерифе, сообщает ТАСС. В финальном голосовании он обошел болгарина Стойчо Стойчева и будет представлять конькобежный спорт в совете ISU.

Я не был готов к речи, но благодарю за ваше доверие. Я готов работать с вами днем и ночью, и те, кто работал со мной в прошлом году, знают, что я действительно готов работать по ночам. Так что обращайтесь ко мне в любой день и в любое время. Спасибо за доверие и поддержку, — сказал он.

Кибалко 52 года. С 2022 года он входит в совет ISU. В прошлом он выступал как профессиональный спортсмен, участвовал в трех зимних Олимпийских играх (1998, 2002, 2006) и завоевывал медали на чемпионатах мира и Европы. Конгресс ISU завершится 12 июня.

Ранее СМИ сообщали, что по результатам заседаний совета Международного союза конькобежцев, вероятно, будет принято положительное решение о возвращении российских фигуристов-юниоров на международные соревнования. Также не исключено увеличение временного интервала для участия взрослых спортсменов.

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