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16 июня 2026 в 12:29

Стало известно, когда ISU объявит решение по российским спортсменам

ISU даст комментарии по допуску спортсменов из России в ближайшие недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшие недели представит новую информацию по вопросу допуска российских спортсменов к турнирам под своей эгидой, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Тема полноценного участия фигуристов из Белоруссии и России в соревнованиях поднималась на заседании совета ISU 13 июня на Тенерифе.

Вопрос об участии фигуристов из Белоруссии и России был поднят на заседании совета ISU 13 июня на Тенерифе. В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели. ISU не будет давать дальнейших комментариев на данный момент, — рассказали агентству.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что ФИФА допустят юношескую сборную России на международный турнир в США. Соревнования для футболистов до 15 лет запланированы на сентябрь. По его словам, организаторы хотят сделать турнир открытым для всех 211 национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА.

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