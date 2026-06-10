Российские фигуристы близятся к возвращению на международную арену ISU может допустить российских фигуристов‑юниоров к международным соревнованиям

По результатам заседаний совета Международного союза конькобежцев (ISU), вероятно, будет принято положительное решение о возвращении российских фигуристов-юниоров на международные соревнования, сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации. Также не исключено увеличение временного интервала для участия взрослых спортсменов.

Ожидается положительное решение о допуске фигуристов‑юниоров из России. Возможно, будет расширено окно для допуска взрослых спортсменов, — проинформировал источник.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 5 тыс. российских спортсменов получили право участвовать в крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе. В 2025 году аналогичный допуск получат более 1500 спортсменов.

До этого Международная федерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с использованием национальной символики и гимна. Россияне смогут выступать под флагом своей страны начиная с чемпионата мира 2026 года, который состоится в Гонконге с 22 по 30 июля.