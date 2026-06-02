Российские фехтовальщики вернутся в мировой спорт под триколором

Международная федерация фехтования допустила взрослых спортсменов из РФ к соревнованиям с национальной символикой и гимном, сообщается на сайте FIE. Россияне смогут выступать под своим флагом начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

Начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге (Китай) по фехтованию среди взрослых спортсменов все защитные меры будут сняты, и спортсмены, а также официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами, в униформе с национальными флагами и под национальными гимнами, — говорится в сообщении.

Ранее исполком World Gymnastics отменил все действующие ограничения для российских спортсменов и вернул им право участвовать в международных стартах. Теперь гимнасты из РФ будут полноценно выступать под своим флагом и гимном.

Кроме того, глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация университетского спорта допустила российских атлетов ко всем своим соревнованиям. Причем без каких-либо дополнительных условий в дисциплинах, где ограничения уже сняты.