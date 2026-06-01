Раскрыты новые подробности убийства чемпиона России

01 июня 2026 в 13:04

Фигурант дела об убийстве чемпиона России Исаева описал момент стрельбы

Обвиняемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге рассказал следствию, как совершил преступление, сообщает СУ СК по Калужской области. Мужчина сообщил, что во время разговора со спортсменом достал из багажника карабин TG2 и выстрелил.

Вот здесь между машинами мы стояли разговаривали. Поздороваться только успели, как я открыл багажник, достал карабин TG2, соответственно, произошел выстрел. <...> Помню момент, он мне что-то крикнул, <...> с ним был конфликт ранее, — сказал обвиняемый.

По данным СУ СК и прокуратуры, в ночь на 7 мая в ходе конфликта 41-летний местный житель произвел выстрел в 35-летнего Исаева из огнестрельного оружия. Спортсмен был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Позже был задержан предполагаемый соучастник убийства — 53-летний мужчина. По данным следствия, он находился рядом с предполагаемым стрелком и способствовал совершению преступления. Они оба заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что застреливший Исаева ревновал к нему свою бывшую девушку. По информации источника, мужчина не мог адекватно пережить расставание и решился на вооруженное нападение.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
