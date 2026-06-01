01 июня 2026 в 13:32

Россиянке пришлось рожать во время атаки ВСУ на роддом

Врачи принимали роды у молодой женщины в момент удара Вооруженных сил Украины по парковке роддома в Энергодаре, атака произошла ночью 31 мая, сообщил «Вестям» директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук. Мать и ребенок остались живы.

Была атака на парковку возле нашего городского роддома. В это время молодая девушка рожала ребенка. Но все обошлось хорошо, мама с малышом живы, — сказал Черничук.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона атаковала школу в Васильевке в День защиты детей. Обломки БПЛА упали на крышу здания, повредив кровлю. Глава региона уточнил, что погибших нет.

До этого шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, беспилотник атаковал многоэтажки на улице Братьев Коваленко. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Повреждения получили два многоквартирных дома, остекление и фасады, шесть легковых автомобилей. Пострадали 11 человек.

