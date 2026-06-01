01 июня 2026 в 11:35

ВСУ атаковали российскую школу в День защиты детей

ВСУ атаковали школу в Запорожье в День защиты детей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинская сторона атаковала школу в Васильевке в День защиты детей, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. Обломки БПЛА упали на крышу здания, повредив кровлю.

Вооруженные формирования Украины произвели целенаправленную атаку ударным беспилотным летательным аппаратом на гражданский объект в городе Васильевке. Целью была выбрана школа, — отметил Балицкий.

Глава региона уточнил, что погибших нет. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий. Предстоят восстановительные работы.

Ранее в Министерстве здравоохранения Запорожской области сообщили, что при атаках ВСУ на регион с 2022 года пострадали 118 детей. В ведомстве подчеркнули, что 16 из них погибли.

До этого шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, беспилотник атаковал многоэтажки на улице Братьев Коваленко. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Повреждения получили два многоквартирных дома, остекление и фасады, шесть легковых автомобилей. Пострадали 11 человек.

Регионы
Запорожская область
школы
атаки ВСУ
дети
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

