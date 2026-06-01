HR-эксперт рассказала, какая летняя подработка подойдет для школьников

HR-эксперт Зулия Лоикова: летом школьники могут найти подработку в сфере услуг

Летом школьники могут найти подработку в сфере услуг, в частности в точках общественного питания, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» международный HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что несовершеннолетние также могут рассмотреть вакансии вожатых и их помощников в детских лагерях.

В первую очередь [вакансии] предлагают, конечно, точки общественного питания. Смены оплачиваются в зависимости от того, сколько часов человек себе берет, график довольно гибкий. Так, в среднем за день школьники могут заработать от одной до двух тысяч рублей. Школьникам рады в сфере услуг: помощник повара, официант, бариста, администратор. Такие вакансии часто можно найти, но они требуют серьезного подхода: как минимум, например, оформления медицинской книжки. То есть нужно сдать анализы, иногда и потратиться на это, — рассказала Лоикова.

Она отметила, что работа в детских лагерях подойдет серьезно настроенным и ответственным ребятам. В качестве более гибкого варианта занятости эксперт предложила вакансии курьера или промоутера с почасовой или сдельной оплатой. При этом надо учитывать, что первая из них подойдет только для быстрых и активных школьников. Если ребенку нужна спокойная работа, он может пойти продавцом-консультантом. Зарплата будет зависеть от количества смен и их продолжительности.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что легализация детского труда с 12 лет должна юридически защищать ребенка. По его словам, снижение возрастного порога должно быть разрешено не только родителями, но и органами опеки.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
