Психолог назвала причины стресса у современных подростков

Подростки чувствуют стресс из-за экзаменов, рассказала Angarsky детский психолог Дарья Дугенцова. Она отметила, что в конце учебного года многие учащиеся могут сталкиваться с моральным истощением.

В мае это просто кошмар. Фактически все дети в диком перенапряжении и тотальной усталости от школы, экзаменов, ВПР, МЦКО. Плачут все — и мальчики, и девочки, — рассказала Дугенцова.

Психолог подчеркнула, что учебная нагрузка становится для многих причиной хронического стресса. По ее словам, накопившаяся тревожность в итоге может привести к нервному срыву.

Ранее психолог Ольга Гарманова рассказала, что дыхательные упражнения и простые техники саморегуляции могут помочь выпускникам справиться с волнением непосредственно перед началом единого государственного экзамена. По словам специалиста, первым шагом должно стать осознание собственного эмоционального состояния.