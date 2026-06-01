ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 07:14

Психолог рассказала, как справиться с тревогой перед ЕГЭ

Психолог Гарманова посоветовала использовать дыхательные упражнения перед ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дыхательные упражнения и простые техники саморегуляции могут помочь выпускникам справиться с волнением непосредственно перед началом Единого государственного экзамена, рассказала ТАСС педагог-психолог тюменской гимназии № 21 Ольга Гарманова. По словам специалиста, первым шагом должно стать осознание собственного эмоционального состояния.

Выпускнику важно осознать и признать свои эмоции, назвать их: «Мне это неприятно», «Я волнуюсь», — отметила психолог.

После этого она рекомендует использовать приемы для снижения стресса. В частности, можно сделать несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов или неспешно выпить воды.

Если тревога остается сильной, Гарманова советует воспользоваться дыхательной техникой. Для этого нужно медленно вдохнуть на четыре счета, затем задержать дыхание на два счета и выполнить плавный выдох также на четыре счета.

Еще один способ успокоиться: на 10–15 секунд закрыть глаза, опустить руки и расслабить плечи. Психолог рекомендует также метод «5-4-3-2-1», который помогает переключить внимание на окружающую обстановку. Для этого необходимо перечислить пять предметов, которые человек видит вокруг себя, четыре звука, которые слышит, три физических ощущения, два запаха и одно действие, которое он выполняет в данный момент. По словам Гармановой, такая практика позволяет вернуться в состояние «здесь и сейчас», снизить тревожность и восстановить контроль над своим состоянием.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал в России 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. На участие в них зарегистрировались около 232 тыс. человек.

Общество
Россия
ЕГЭ
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.