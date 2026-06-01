Названы главные причины, почему россияне ходят на хоррор-квесты

Россияне посещают хоррор-квесты из-за нехватки ярких впечатлений, заявила NEWS.ru владелица квеста, эксперт в сфере интерактивных оффлайн-развлечений Юлия Царская. По ее словам, такие проекты не только способствуют проверке собственной смелости, но и помогают отвлечься от повседневных забот.

Многие считают, что рынок квестов уже прошел пик популярности. Но с хоррор-перформансами ситуация иная. За последние годы формат не только не исчез, он стал намного качественнее, глубже и эмоциональнее. Посетители больше не идут просто «разгадывать загадки». Они отправляются за ощущениями, эмоциями и опытом, который сложно получить в обычной жизни. Главная причина популярности таких проектов простая: современным людям не хватает ярких эмоций, — пояснила Царская.

Она подчеркнула, что современные хоррор-перформансы — это уже не простые квесты, а комплексные представления, сочетающие элементы театра, кино и аттракциона. По словам бизнесвумен, люди посещают такие мероприятия, чтобы получить дозу адреналина, почувствовать облегчение и испытать эмоциональный подъем.

Мы живем в мире, где все стало слишком цифровым. Работа, общение, отдых и даже впечатления — все это мы проживаем в экранах. Перформанс дает возможность полностью выключиться из повседневности и оказаться в ощущениях «здесь и сейчас». Для многих это еще и жизненный опыт: прийти компанией, получить яркие впечатления, проверить себя на смелость, — заключила Царская.

Ранее клинический психолог Ксения Савельева заявила, что для снятия стресса можно посмотреть трогательные видео или фильмы. По ее словам, это помогает выплеснуть накопленные эмоции и почувствовать облегчение.