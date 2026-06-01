01 июня 2026 в 07:44

«Стал сильнее»: в сенате США признали провал операции против Ирана

Сенатор Кунс: Иран стал сильнее, чем был до военной операции США и Израиля

Крис Кунс Крис Кунс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Иран стал сильнее, чем был до военной операции США и Израиля, считает сенатор-демократ Крис Кунс. В интервью каналу Fox News он отметил, что Тегерану удалось с помощью дешевых беспилотников не только перекрыть Ормузский пролив, но и нанести крупный ущерб американским базам, а также нефтяной и газовой инфраструктуре стран — союзников Вашингтона. Сенатор призвал власти США решительно ответить на действия Ирана.

Честно говоря, Иран стал сильнее, чем был 90 дней назад, до этой войны, — сказал Кунс.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Ирану удалось восстановить доступ к большинству подземных ракетных объектов, которые получили повреждения. Речь идет о 18 подземных объектах, связанных с ракетной инфраструктурой страны. Согласно информации журналистов, специалисты смогли разблокировать 50 из 69 туннелей, ведущих к этим объектам.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет допустил вывод американских войск с поврежденных военных баз на Ближнем Востоке. Он заявил, что окончательное решение примет президент США Дональд Трамп после завершения конфликта с Ираном.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
