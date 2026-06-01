ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 08:03

Макрон объявил о захвате нефтяного танкера из России

Макрон: ВМС Франции задержали следовавший из России нефтяной танкер «Тагор»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор», следовавший из России, заявил в социальной сети Х президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, операцию провели в открытом море при поддержке некоторых союзников Парижа, в том числе Великобритании.

ВМС Франции задержали очередной следовавший из России нефтяной танкер, на который распространяются международные санкции, — «Тагор», — отметил французский лидер.

Ранее один из танкеров был захвачен у сомалийского побережья Индийского океана. По предварительным данным, нападение совершили пираты. Танкер выполнял рейс из порта Бербера в порт Могадишо. Название судна и информация о его принадлежности пока не раскрываются.

До этого стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность включения в 21-й пакет антироссийских санкций около 20 танкеров, в том числе судов, перевозящих сжиженный природный газ. Новые меры планируется доработать и официально предложить в начале июня.

Европа
Россия
Франция
Эммануэль Макрон
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.