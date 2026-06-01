Макрон объявил о захвате нефтяного танкера из России

Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор», следовавший из России, заявил в социальной сети Х президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, операцию провели в открытом море при поддержке некоторых союзников Парижа, в том числе Великобритании.

Ранее один из танкеров был захвачен у сомалийского побережья Индийского океана. По предварительным данным, нападение совершили пираты. Танкер выполнял рейс из порта Бербера в порт Могадишо. Название судна и информация о его принадлежности пока не раскрываются.

До этого стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность включения в 21-й пакет антироссийских санкций около 20 танкеров, в том числе судов, перевозящих сжиженный природный газ. Новые меры планируется доработать и официально предложить в начале июня.