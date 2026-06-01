Покинувший Россию актер из «Мастера и Маргариты» продал квартиры в Москве

Telegram-канал SHOT сообщил, что актер Александр Филиппенко, известный по роли в «Мастере и Маргарите», продал две квартиры в центре Москвы после отъезда в Литву. По информации канала, после того как народный артист России покинул страну, у него оставались две квартиры в районе Патриарших прудов — в Богословском переулке (55 кв. м) и в Спиридоньевском переулке (около 110 кв. м).

Как пишет канал, в настоящее время в России у Филиппенко сохраняется старый дом площадью около 150 кв. м в Ново-Переделкино с земельным участком в семь соток. Как стало известно SHOT, дом выставлен на продажу за 40 млн рублей, однако покупателей пока нет.

SHOT указывает, что Филиппенко уехал из России в ноябре 2022 года, а до отъезда он открыто поддерживал Украину. Кроме того, пишет канал, после эмиграции актер участвовал в чтениях, средства от которых направлялись на поддержку ВСУ. В России он известен по моноспектаклям («Путь Поэта» к 100-летию Есенина, «Мертвые души») и ролям в фильмах «Мастер и Маргарита», «Мой друг Иван Лапшин» и других.

Ранее суд заочно приговорил гражданина Украины Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины. Первые четыре года срока осужденный должен будет отбыть в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима, а также выплатить штраф.