В Шереметьево запустили сервис посадки на самолет по биометрии

Шереметьево запустило эксперимент по посадке на самолет по биометрическим данным, говорится в Telegram-канале московского аэропорта. Так, пассажиры рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом могут проходить регистрацию и садиться в воздушное судно без предъявления паспорта.

Процесс автоматической идентификации по лицу осуществляется через специальные турникеты. При этом использование биометрических данных остается добровольным и пассажиры сохраняют право предъявлять обычные документы.

Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. После этого его могут расширить на другие аэропорты и авиакомпании при условии готовности соответствующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что эксперимент по посадке на самолет по биометрии запустили также в петербургском Пулково. В Минтрансе России подчеркнули, что новая технология позволит сократить время прохождения посадки с 15 до 7 минут.

До этого стало известно, что применение биометрии на госгранице РФ уже помогло выявить около 2,5 тыс. нелегальных мигрантов. В рамках эксперимента в пунктах пропуска с высоким пассажиропотоком тестируются программно-технические решения для сбора биометрических данных иностранцев и их проверки в реальном времени через систему МВД.