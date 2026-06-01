В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров В России стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии без паспорта

В аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных, передает ТАСС. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, выполняемые «Аэрофлотом».

Эксперимент будет действовать до 1 апреля 2027 года. Пассажиры смогут проходить регистрацию и посадку по лицу через специальные турникеты, если заранее зарегистрируются в Единой биометрической системе.

Биометрическая идентификация будет использоваться только по желанию пассажиров. В Минтрансе ранее отмечали, что новая технология позволит сократить время прохождения посадки с 15 до 7 минут.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил: с 1 июля 2026 года граждане России получат возможность осуществлять продажу квартир и совершать иные операции с недвижимым имуществом на основе идентификации личности по биометрическим данным.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, сколько россиян сдали биометрию. По его словам, порядка 10 млн граждан проявили инициативу и зарегистрировали свои данные в Единой биометрической системе. С момента появления возможности регистрации биометрии 70% от всех самостоятельных регистраций пришлись на 2025 год.