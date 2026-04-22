22 апреля 2026 в 03:50

Россиянам разрешат продавать квартиры по биометрии

Депутат Аксаков анонсировал внедрение биометрии в сделки с недвижимостью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 1 июля 2026 года россияне смогут продавать квартиры и оформлять другие сделки с недвижимостью с использованием биометрии, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он объяснил, что биометрия может стать аналогом подписи, а это позволит упростить оформление документов.

Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя-продавца, — отметил Аксаков.

Он напомнил, что сейчас для удаленной сделки необходимо заранее подать в Росреестр согласие на электронную регистрацию. Внедрение новой системы позволит снизить риски мошенничества.

Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились, — подчеркнул Аксаков.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, сколько россиян сдали биометрию. По его словам, порядка 10 млн граждан проявили инициативу и зарегистрировали свои данные в Единой биометрической системе. С момента появления возможности регистрации биометрии 70% от всех самостоятельных регистраций пришлись на 2025 год.

Общество
Россия
Анатолий Аксаков
Госдума
биометрия
