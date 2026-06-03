Стало известно о состоянии Кудряшова после ДТП в Москве Экс-футболиста сборной России Кудряшова готовят к операции после ДТП

Бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова готовят к операции после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, рассказала ТАСС представитель спортсмена Елена Болотова. Спортсмен был госпитализирован после столкновения мотоцикла с автомобилем скорой помощи.

Федор ехал по дороге, скорая развернулась на экстренный вызов через две сплошные и въехала в Федю. Сейчас его готовят к операции. Мы просто ждем, когда прооперируют. Самое главное, что он живой, но болит рука. Он был в шлеме, хорошая экипировка и защита, — сообщила Болотова.

Ранее в Сети появились подробности ДТП с экс-полузащитником сборной России Федором Кудряшовым. Сообщается, что у спортсмена травма левого предплечья.

Ранее мексиканский рестлер Тони Сирио, известный под псевдонимом The Master of Time (Повелитель времени), погиб в результате дорожной аварии по пути на выступление. ДТП произошло 29 мая в Мехико. В тот день 29-летний спортсмен направлялся на шоу, где должен был принять участие в центральном поединке вечера.