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03 августа 2026 в 19:11

Петербургский подросток стал самым молодым террористом России

В список террористов Росфинмониторинга попал 14-летний подросток из Петербурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Санкт-Петербургский подросток попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из списка на сайте ведомства. На сегодняшний день ему 14 лет, что делает его самым молодым человеком, которого занесли в реестр.

Точные причины внесения юноши в список остаются неизвестными. В то же время есть сведения, что его подозревают в поджоге релейного шкафа на железной дороге в Петербурге.

По имеющимся данным, инцидент произошел в Кировском районе. Злоумышленник поджег два релейных шкафа между станциями Ульянка и Дачное. Полиция задержала подростка и обнаружила у него в телефоне переписку с инструкцией о способе совершения преступления. Следствие ходатайствует, чтобы подозреваемого заключили под стражу.

Ранее руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Виталий Саксин заявил о росте числа террористических актов, которые совершают подростки на железных дорогах. Так, за первые шесть месяцев 2026 года следователи возбудили 31 уголовное дело, связанное с подобными преступлениями.

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