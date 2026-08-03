Минздрав утвердил стандарт медпомощи детям с хроническим гепатитом С

Министерство здравоохранения РФ утвердило стандарт оказания медицинской помощи детям с хроническим гепатитом С, следует из документа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно нормативам, курс лечения рассчитан в среднем на 365 дней.

В перечень диагностических процедур включили первичный осмотр инфекциониста. Для терапии предусмотрены стационарное наблюдение специалиста с участием среднего и младшего персонала, а также амбулаторные приемы гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.

В перечень лабораторных исследований для диагностики состояния включены: выявление РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР (подтверждает активную форму инфекции и показывает уровень вирусной нагрузки), генотипирование вируса (позволяет определить его разновидность, что важно для подбора терапии и оценки прогноза), а также тест на суммарные антитела классов М и G (указывает на контакт организма с возбудителем). Дополнительно в списке присутствуют общеклинический и биохимический анализы крови.

Ранее ведомство актуализировало стандарт оказания медицинской помощи несовершеннолетним с туберкулезом. Обновленная версия документа расширяет перечень лекарств более чем на 20 позиций и предусматривает продление среднего срока терапии до одного года.