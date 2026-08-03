Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 20:20

Украинские военные нашли способ избежать фронта

Бойцы ВСУ могут избежать фронта, попав в элитные части в Сумской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военнослужащие могут избежать отправки на линию фронта, записавшись в так называемые элитные добровольческие формирования в Сумской области, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. В этих подразделениях военные занимаются тыловыми задачами и получают льготный график службы.

В Сумской области давно действует «элитное» подразделение территориальной обороны, позволяющее избежать мобилизации. <...> Основными задачами этого подразделения являются контроль воздушной обстановки и охрана складов в тыловых районах, — сказал источник.

Численность таких добровольческих формирований территориальных общин достигает 1,5 тыс. человек. Ежегодно на их содержание из бюджета выделяется от 120 до 250 млн гривен (от 215,3 до 448,5 млн рублей).

График работы в этих тыловых частях выстроен по схеме «сутки через трое». Благодаря этому освобожденные от общей мобилизации граждане могут проводить 72 часа дома, не участвуя в активных боевых действиях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ систематически занимаются мародерством в Дружковке, вывозя награбленное у мирных жителей на военной технике. По его словам, подобные грабежи происходят преимущественно в ночное время и уже приобрели массовый характер.

Европа
Украина
ВСУ
военнослужащие
Сумская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отправил прах своей собаки в космос
В Севастополе решили снизить цену на бензин
Жители Кубани стихийно приносят цветы в память о жертвах атак БПЛА
«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России
Турэксперт объяснил, можно ли пить змеиную кровь на рынках в Таиланде
Трамп раскрыл, что обсуждают США и Иран в ходе переговоров
Мэра района Анкары арестовали по делу о коррупции
Трамп дал обещание по переговорам с Ираном
Следовавшее в Россию судно попало под атаку ВСУ в Черном море
Стало известно, почему Зеленский назначил Умерова главой разведки Украины
Трамп дал последний шанс Ирану
«Прямо в нашу беседку летел»: раскрыты подробности атаки ВСУ на Геленджик
США сохранили главенство в миссии НАТО по Украине вопреки заявлениям
16-летняя теннисистка из РФ Лютова выиграла турнир WTA в США: чем известна
Над Россией уничтожили 58 украинских БПЛА за 12 часов
В Азовской больнице не исключили, что девочка заразилась ВИЧ в другом месте
Новая волна митингов прокатилась по Украине
Развожаев раскрыл, как будут учиться школьники в Севастополе
Жителя Курска наказали за шпионаж в пользу Украины
Синоптик предупредила о 36-градусной жаре в нескольких регионах России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.