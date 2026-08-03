Украинские военные нашли способ избежать фронта Бойцы ВСУ могут избежать фронта, попав в элитные части в Сумской области

Украинские военнослужащие могут избежать отправки на линию фронта, записавшись в так называемые элитные добровольческие формирования в Сумской области, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах. В этих подразделениях военные занимаются тыловыми задачами и получают льготный график службы.

В Сумской области давно действует «элитное» подразделение территориальной обороны, позволяющее избежать мобилизации. <...> Основными задачами этого подразделения являются контроль воздушной обстановки и охрана складов в тыловых районах, — сказал источник.

Численность таких добровольческих формирований территориальных общин достигает 1,5 тыс. человек. Ежегодно на их содержание из бюджета выделяется от 120 до 250 млн гривен (от 215,3 до 448,5 млн рублей).

График работы в этих тыловых частях выстроен по схеме «сутки через трое». Благодаря этому освобожденные от общей мобилизации граждане могут проводить 72 часа дома, не участвуя в активных боевых действиях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ систематически занимаются мародерством в Дружковке, вывозя награбленное у мирных жителей на военной технике. По его словам, подобные грабежи происходят преимущественно в ночное время и уже приобрели массовый характер.