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03 августа 2026 в 20:28

Ребенок и его бабушка получили ранения при взрыве дрона во дворе дома

Мальчик и бабушка находятся в тяжелом состоянии после взрыва БПЛА под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дрон взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский, ранения получили два человека, сообщили в оперштабе Белгородской области. По его информации, трехлетний малыш и его бабушка находятся в тяжелом состоянии.

В хуторе Первомайский Краснояружского округа дрон взорвался во дворе частного дома. Трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка — проникающее ранение брюшной полости. Они были доставлены в Краснояружскую ЦРБ. Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое, — сказано в сообщении.

Ранее в Яковлевском округе в поселке Яковлево беспилотник атаковал коммерческий объект. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя, которые получили осколочные ранения.

До этого ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущуюся «Газель» в районе поселка Погар. В результате удара пострадали водитель и две пассажирки.

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